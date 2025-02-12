Bakan Göktaş Üçüzlerin Doğum Gününü Kutladı

ÜÇÜZLERİN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Göktaş, Gümüşhane’de yaşayan üçüzlerin doğum günü vesilesiyle Şen ailesiyle bir telefon görüşmesi yaptı. Bakan, 5 yaşına giren çocukların doğum günlerini kutladı ve onlara sağlıklı, başarılı yaşlar geçirmeleri dileğinde bulundu.

GÖKTAŞ İLERİDEKİ ZİYARET SÖZÜ VERDİ

Önceki gün Gümüşhane’yi ziyaret eden Göktaş, bir sonraki ziyaretinde mutlaka üçüzleri ziyaret edeceğine dair söz verdi. Şen çifti de Bakan Göktaş’ın aramasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.