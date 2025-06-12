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Bakan Güler, BAE’li Mevkidaşı İle Görüştü

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DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret amacıyla gittiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) diplomatlarla görüşmeler yapmaya devam ediyor. Bakan Güler, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Mubarek Fadhel Al Mazrouei ile bir araya geldi.

SAVUNMA DİPLOMASİSİ VE İŞ BİRLİĞİ

Görüşmelerde, Türkiye ile BAE arasındaki savunma alanında ikili ilişkiler detaylı şekilde ele alındı ve bölgesel güvenlik konuları hakkında geniş kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Her iki taraf, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi yönünde karşılıklı irade belirtti.

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