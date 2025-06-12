Gündem

Bakan Güler, BAE’li Yetkili ile Görüştü

bakan-guler-bae-li-yetkili-ile-gorustu

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİNDE DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri’nde resmi temaslar yapıyor. Burada, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Mubarek Fadhel Al Mazrouei ile bir araya geldi.

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

Görüşmede, Türkiye ve BAE arasındaki savunma alanındaki ikili ilişkiler ele alındı ve bölgesel güvenlik meseleleri üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Taraflar, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için karşılıklı irade beyanında bulundu.

ÖNEMLİ

Gündem

MHP’li Büyükataman’dan Dervişoğlu’na Tepki

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, İYİ Parti Başkanı Dervişoğlu'nun "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik eleştirilerine karşılık verdi.
Gündem

Büyükçekmece Açıklarında 3,5 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olayla ilgili detayları açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.