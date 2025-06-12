Bakan Güler, BAE’li Yetkili ile Görüştü

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİNDE DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri’nde resmi temaslar yapıyor. Burada, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Mubarek Fadhel Al Mazrouei ile bir araya geldi.

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

Görüşmede, Türkiye ve BAE arasındaki savunma alanındaki ikili ilişkiler ele alındı ve bölgesel güvenlik meseleleri üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Taraflar, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için karşılıklı irade beyanında bulundu.