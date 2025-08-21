Bakan Güler: PKK Tüm Silahlarını Bırakmalı

TOPLANTIDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak’taki Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda, Bakan Güler, “‘Türkiye Yüzyılı’ buluşmaları vesilesiyle güzel Şırnak’ımızı ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyuyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ayrıca sizlerin şahsında buradan tüm Şırnaklı hemşehrilerime, saygılarımı sunuyor, selamlarımı gönderiyorum. Sözlerimin başında Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamlarını iletiyorum” dedi. Güler, “Şırnak; Cudi’den Gabar’a uzanan engin dağlarıyla verimli ovalarıyla tarihi derinliği ve kültürel zenginliğiyle yurdumuzun en müstesna şehirlerinden biridir. Bu kadim ve güzel şehir yıllarca terörün etkisiyle potansiyelini ortaya koymakta zorlanmış, bu sebeple sahip olduğu imkânlarını kullanamamıştır. Zira terör yalnızca güvenliğe değil, pek çok alana ket vurmuş, Şırnaklı kardeşlerimin hayatını olumsuz etkilemiştir” ifadelerini kullandı.

GELİŞEN ŞIRNAK VE KALKINMA YENİ FIRSATLARI

Bakan Güler, “Çok şükür terörden uzaklaşıp tehditlerin bertaraf edildiği bir ortama kavuştuk. Artık kalkınma ve refahın ivme kazandığı bir dönem içerisindeyiz. Devletimiz bu eşsiz toprakları zengin petrol üretim kabiliyetiyle, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ve modern ulaşım projeleriyle anılır kılmak için var gücüyle çalışmaktadır” diyerek Şırnak’ın merkezi hükümetin büyük gayretleriyle muazzam ilerlemeler kaydettiğini söyledi. “Şırnak artık enerji üretiminde Türkiye’nin gururu, tarımda ve seracılıkta bölgesel marka, sporda ve kültürde yükselen bir değer” diyen Güler, yapılan yeni yatırımların şehrin çehresini estetik hale getirdiği ve istihdam sağladığını belirtti.

TERRÖRLE MÜCADELE VE GÜVENLİK

“Bugün terör bitme noktasına gelmişse, bu toplumumuzun kararlı mücadelesi ile mümkün olmuştur. Terörsüz Türkiye vizyonumuz, güvenli ortamı sürekli kılmaya yönelik hedefimizin en somut yansımasıdır” diyen Güler, devletin tüm ilgili kurumlarının sürecin etkin işlemesi için çalıştığını dile getirdi. “Şırnak’ı bundan sonra daha da güçlü bir şekilde anacağız. Yegane hedefimiz, bu gelişim ivmesini kalıcı hale getirmek; Şırnak’ımızı Türkiye’nin marka şehirlerinden biri yapmak” dedi.

BARİŞ VE HUZUR İKLİMİNİN ÖNEMİ

Bakan Güler, “Bu huzur ikliminin kalıcı olması için barışa ulaşmak emek, huzurun sürekliliği ise fedakarlık ister” vurgusuyla, bölge halkından güvenlik olgusuna sahip çıkmasını istedi. “Şırnak’ı ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için bu süreçte hiçbir engel bize ket vuramayacaktır” şeklinde konuştu. İhtiyaç duyulan desteği veren başta Milletvekili, Valilik ve belediye Başkanları olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanlarına teşekkür eden Güler, “Ayrıca bu huzur ikliminin sürekliliği için gayret gösteren tüm Şırnaklı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.