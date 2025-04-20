Bakan Hakan Fidan, Hamas’la görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Hamas’ın temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, Gazze’de bir ateşkesin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar üzerinde duruldu. İsrail’in Gazze’ye insani yardımları engelleyerek Filistin halkını açlıkla yüz yüze getirme arayışında olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, insani yardımların bölgeye ulaştırılması için uluslararası toplumun daha aktif bir şekilde çaba göstermesi gerektiği belirtildi. Görüşmede, Filistinlilerin yerinden edilme çabalarının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Batı Şeria’daki mevcut durum da ele alındı. İsrail’in işgali kalıcı hale getirmek için attığı adımların bölgesel barışı tehdit eden bir boyuta ulaştığı ifade edildi. Bunun yanı sıra, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşma çabaları da gündeme getirildi. Dışişleri Bakanı Fidan, Filistinli gruplar arasındaki birlikteliğin sağlanmasının önemine vurgu yaparak, Türkiye’nin bu yöndeki çalışmalara her türlü katkıyı sunmaya istekliliğini dile getirdi.

HAMAS’IN AÇIKLAMASI

Hamas, Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş’in liderliğindeki heyetin, MİT Başkanı Hakan Kalın ile görüştüğünü bildirdi. Görüşmede, “Gazze Şeridi’ndeki saldırılar, sivil halkın aç bırakılması, su ve gıda malzemelerinin girişinin engellenmesi, evlerin, binaların ve altyapının tahrip edilmesi ile Filistinlilerin topraklarından çıkarılması” konuları masaya yatırıldı. Hamas heyeti, “İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları durdurması, bölgeden çekilmesi ve ablukanın sona ermesi ile Mısır’a Gazze Şeridi’nin yönetimi için bağımsız bir komite kurulması önerisinin derhal gerçekleştirilmesi” karşılığında kapsamlı bir esir değişimi anlaşmasına hazır olduklarını vurguladı. Görüşme sırasında, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere Batı Şeria’daki ihlalleri ve kuzeydeki mülteci kamplarında uyguladığı sistematik göç politikaları da ele alındı.