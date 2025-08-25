Bakan Hakan Fidan, İrlanda’yı Ziyaret Edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 26-27 Ağustos tarihlerinde İrlanda’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bu ziyaret, Fidan’ın İrlanda’ya yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor. Ziyaret sırasında Fidan, İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Ticaret ile Savunma Bakanı Simon Harris ile çeşitli görüşmeler yapacak. İki bakan en son, 20 Şubat’ta Johannesburg’da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya gelmişti.

GÖRÜŞÜLECEK KONU BAŞLIKLARI

Bakan Fidan’ın yapacağı görüşmelerde, Türkiye ve İrlanda arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel istişarelerin artırılmasına önem verileceği öngörülüyor. 2026 yılında diplomatik ilişkilerin 75’inci yıl dönümünün kutlanması nedeniyle, karşılıklı üst düzey temasların ve ortak etkinliklerin artırılması da gündeme alınacak. Ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için yeni iş birliği fırsatları, İrlanda’nın AB Dönem Başkanlığı çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesi ve SAFE mekanizmasına Türkiye’nin dahil edilmesinin önemi gibi konular da görüşme gündeminde yer alacak. Savunma sanayii alanında ortaklıkların geliştirilmesi, Filistin meselesinde iki devletli çözüm temelinde iş birliği ve bölgede Ukrayna, Suriye ve İran gibi küresel gelişmelerin de ele alınması öngörülüyor.

TÜRKİYE-İRLANDA DİPLOMASİK İLİŞKİLERİ

Türkiye ile İrlanda arasındaki diplomatik ilişkilerin temeli 1951 yılına dayanıyor; Türkiye’nin Dublin Büyükelçiliği ise 1973’te faaliyete geçti. 2026 yılı, bu ilişkilerin 75’inci yıl dönümünü kutlamak için önemli bir fırsat sunacak. Tarihi bağlar açısından bakıldığında, 1845-1852 yılları arasında yaşanan Büyük Kıtlık döneminde Sultan Abdülmecid’in 1847 yılında yaptığı nakdi ve üç gemi dolusu gıda yardımı, iki ülke ilişkilerinde önemli bir hatıra olarak öne çıkıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 2 milyar dolar olduğu, hedefin ise bu rakamı 3 milyar dolara çıkarmak olduğu ifade ediliyor. İrlanda’nın Türkiye’deki yatırımları 1,3 milyar dolar seviyesinde ve Türkiye’de yaşayan yaklaşık 13 bin Türk vatandaşı, iki ülke halkları arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlıyor. 2024 yılı itibarıyla Türkiye’yi ziyaret eden İrlandalı turist sayısının yaklaşık 200 bin olması bekleniyor.

İRLANDA’NIN FİLİSTİN POLİTİKASI

İrlanda, 1980’lerden bu yana bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulmasına yönelik çabalar gösteriyor. 28 Mayıs 2024’te Filistin’i resmen tanıyan İrlanda, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açtığı davaya müdahillik beyanında bulunmuştu. Bu duruma tepki olarak İsrail, Dublin Büyükelçiliği’ni kapatmış ve işgal altındaki Filistin topraklarıyla mal ticaretini yasaklayan bir yasa tasarısını haziran ayında yayımlamıştı. Bu tasarının yeni yasama yılında parlamentoda görüşülmesi bekleniyor.