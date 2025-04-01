bakan-hakan-fidan-paris-i-ziyaret-edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AND ziyaretinin ardından Fransa’ya doğru yola çıkıyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, yarın Paris’te resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile bir araya gelerek Türkiye-Fransa ikili ilişkileri üzerine görüşecek. Görüşmelerde Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa güvenliği, Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze ve Suriye dahil olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası durumlar masaya yatırılacak. Fidan’ın, ikili ilişkilerde olumlu gündem maddelerine öncelik verilmesi ve yakın diyalogun önemine dikkat çekmesi bekleniyor. Ayrıca, ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların geliştirilmesi ve enerji, ulaştırma, turizm, teknoloji, kültür gibi alanlarda ortaklıkların güçlendirilmesi konusunda da adımların atılması gerektiği dile getirilecek.

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİNE VURGU YAPILACAK

Görüşmelerde Fidan’ın, Fransa’da yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan ırkçı ve aşırıcı akımlara karşı kararlı bir tavır sergilenmesi gerektiğini ifade etmesi öngörülüyor. Ayrıca, savunma sanayi alanındaki iş birliğinin önemi ve ihracat kısıtlamalarının kaldırılması hususundaki Türkiye’nin düşüncelerini de aktarması bekleniyor. Terörle mücadelede etkin işbirliğinin ve ortak bir duruş sergilenmesinin önemine bir kez daha vurgu yapılması öngörülüyor.

AB İLİŞKİLERİNDE STRATEJİK PERSPEKTİF

Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik bir çerçevede ele alınmasının önemi üzerinde durulacak. Fidan’ın, Türkiye-AB ilişkilerinin önündeki engellerin kaldırılması ve AB’nin bu konuda net adımlar atması yönünde Fransa’dan beklentilerini dile getirmesi bekleniyor. Türkiye’nin Avrupa güvenliğindeki kritik rolü ve Avrupa’nın yeni güvenlik yapısında iş birliğinin artırılması gerektiği ifade edilecek. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı ve adil bir barış sağlamak için Türkiye’nun katkıda bulunmaya hazır olduğu belirtilecek.

SURİYE VE BÖLGESEL GÜVENLİK

Fidan’ın, mevkidaşına, Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’nin varlığının sonlandırılması ve DEAŞ karşısında mücadeleye destek verilmesi yönündeki beklentilerini iletmesi öngörülüyor. Suriye’deki yeni yönetimle ilişkilerin artırılması ve yaptırımların kaldırılmasının ülkenin istikrarı açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekilecek. Ayrıca, İsrail’in bölgedeki ülkelerin güvenliğini tehdit eden eylemlerine ve Gazze’deki insanlık suçlarına son verilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiği vurgulanacak.

TÜRKİYE-FRANSA İLİŞKİLERİNDEKİ GELİŞMELER

Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkiler, sürekli üst düzey diyalog ve olumlu gündem anlayışıyla gelişiyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2023’te yaklaşık 21 milyar dolar, 2024’te ise 22,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye, Fransa’nın 2024 yılı ihracatında 11’inci, ithalatında ise 12’nci sırada yer alırken; Fransa, Türkiye’nin ihracatında 6’ncı, ithalatında 7’nci sırada bulunuyor. Fransa’da 800 bine yakın Türk vatandaşı, iki ülke arasında önemli bir köprü vazifesi görüyor.