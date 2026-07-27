Bakan Işıkhan, 3,1 Milyar Liralık Tıbbi Mama Ödemesi Açıkladı

Bakan Işıkhan, 0-2 yaş arası inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan bebekler için 2025 yılında 3,1 milyar lirayı aşan tıbbi mama ödemesi yapıldığını açıkladı. Bakan, aile yapısını ve bebeklerin sağlıklı gelişimini desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Minik kalplerin daha sağlıklı bir geleceği için uygulamaların sürdürüleceğini ifade etti.