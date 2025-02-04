Bakan Işıkhan’dan Mesai Saatleri Açıklaması

MESAI SAATLERİ AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın mesai saatlerine dair önemli bilgiler paylaştı. Işıkhan, “Yaklaşık 1 yılı aşan süredir biz belediyelerimizin SGK’ya ödenmemiş olan prim borçlarını gündeme getiriyoruz. Konu öyle bir noktaya ulaştı ki borçlar sürdürülemez hale geldi” dedi. Ayrıca, “Birçok sosyal medya ve dijital ortamda belediyelere çağrıda bulunuyoruz. Biz en borçlu belediyeleri açıkladığımızda en fazla reaksiyon CHP’li belediyelerden geldi. CHP’li belediyeler sürekli bir tepki gösterdiler” ifadelerini kullandı. Türkiye’de 30 büyükşehir, 51 il ve 920 ilçe belediyesi bulunduğunu belirten Işıkhan, “Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Belediyelerimizin borçları 96 milyar TL’ydi. Yıl sonunda 160 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Ocak ayı itibarıyla bu rakamın 162 milyar TL’ye ulaştığını söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

BELEDİYE BORÇLARI VE ÖDEME SÜRECİ

Işıkhan, borçların ödenmesi konusundaki çabalarını sürdürdüklerini, birçok belediyenin şeffaf duruş sergilemek amacıyla kendilerine haciz olan gayrimenkulleri teklif ettiğini, ancak bunun mevzuat gereği mümkün olmadığını dile getirdi. “Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerindeki borçların büyük bir kısmı CHP’li belediyelere ait olduğunu vurgulamak istiyorum” diyen Bakan, “Bizim işverenlerden prim tahsilat oranımız yüzde 90, belediyelerden tahsilat oranı yüzde 44” dedi.

ÇALIŞAN HAKLARI VE DEVLET POLİTİKALARI

Türkiye Belediyeler Birliği’nin yapılan ziyareti hakkında bilgi veren Işıkhan, “Biz bu politik tartışmaların hiçbirine kendimizi kaptırmıyoruz. Konuyu tamamen çalışanlarımızın haklarının elde edilmesi ve sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği üzerinde çalışıyoruz” şeklinde belirtti. Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 8.5 milyar TL’lik borcunu taksitlendirme başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

SURİYELİ İŞÇİLERİN ETKİLERİ

Bakan Işıkhan, iş gücü piyasasında ciddi değişikliklerin olmayacağını öngördüğünü belirtti. Suriyeli işçilerin Türkiye’ye geliş sürecini anımsatan Işıkhan, “Suriyeli kardeşlerimiz burada evlendiler, iş kurdular. Ülkemizin ekonomisine ciddi anlamda katkıda bulunduklarını söyleyebilirim” dedi. Haziran ayı sonrasında göçün artacağına dair öngörüde bulunarak, iş gücü değişimlerini gözlemleyeceklerini açıkladı.

KAMU İŞÇİLERİ İÇİN TOPLU SÖZLEŞME

Işıkhan, kamu işçilerini kapsayan toplu sözleşmeler hakkında bilgi verdi ve “Şubat ayı içerisinde resmi görüşmeleri başlatacağımızı öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ulusal İstihdam Stratejisi için bir eylem planı oluşturduklarını belirten Işıkhan, “Kapsayıcı istihdamın geliştirilmesi ikinci politika alanımız olarak tanımlanmıştır” dedi. Bu stratejinin kadınlar, gençler, yaşlılar ve göçmenlerin iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmayı hedeflediğini aktardı.

KADINLARIN İSTİHDAMA KATILIMI

Stratejinin, kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedeflediğini vurgulayan Işıkhan, “Yüzde 40.1 seviyesine çıkarılması önemli bir hedef olacaktır” dedi. Çalışan annelerin çocuk bakım desteklerinin artırılacağı ve doğum sonrası yarı zamanlı çalışma ile ilgili mevzuatta değişiklikler yapılacağının altını çizdi.

YENİ ÇALIŞMA MODELLERİ VE MESAİ SAATLERİ

İş hayatında yeni çalışma modellerine de değinen Işıkhan, “Esnek çalışma ve hibrit modellerin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarımız olacak” şeklinde bilgi verdi. Çalışan verimliliğini artırmak için yeni uygulamaların teşvik edileceğini belirtti.

İŞKUR GENÇLİK PROJESİNİN DETAYLARI

İŞKUR mobil uygulaması üzerinden başvuruların alınacağını aktaran Işıkhan, “Hane geliri asgari ücretin 3 katının altında olan öğrenciler bu programa başvurabilecekler” dedi. Cümlelerinde geleceğe yönelik planların hayırlı olmasını diledi.

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ VE EYLEM PLANLARI

Hükümetin, kırsaldan büyükşehirlere olan göçü önlemeyi hedeflediğine dikkat çeken Işıkhan, “Mevsimlik tarım işçilerinin yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi üzerinde çalışma yapmamız gereken bir alan” diyerek 90 eylem planı belirlediklerini açıkladı.

İŞSİZLİK HIZINI DÜŞÜRME HEDEFİ

2028 yılına kadar işsizlik oranını %7.5’e düşürmek, kadınların iş gücüne katılım oranını %40.1’e çıkarmak ve kayıt dışı istihdam oranını %23.4’e düşürmek gibi hedefler oluşturduklarını belirtti.