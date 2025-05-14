Ekonomi

Bakan Işıkhan Zam Üzerine Açıklama Yaptı

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BAKAN’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılacağına dair çıkan söylentilere yanıt verdi. Işıkhan, “Kamu sözleşmelerine yoğunlaştık, asgari ücrete ara zammı konuşmak için henüz çok erken” dedi.

DEĞERLENDİRMELER DEVAM EDİYOR

Bakan Işıkhan, asgari ücretle ilgili tartışmaların sürdüğünü belirtirken, bununla birlikte önceliklerinin kamu sözleşmeleri olduğunu ifade etti. Ara zam konusunun henüz gündemlerine almadıklarını belirtti. Bu durum, asgari ücretle ilgili bekleyen soruları gündeme getiriyor.

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