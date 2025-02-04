Bakan: İthalat Yerine Yerli Gaz Üretilecek

TÜRKİYE’NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilir elektrik kurulu güç kapasitesini 33 bin megavattan 2035’te 120 bin megavata çıkarmak için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü ifade ediyor. Bayraktar, “Bugün yaptığımız ihaleyle yılda 300 milyon metreküp doğal gaz ithalatını önlemiş oluyoruz. Bu, yılda 150 milyon doları ifade eder. 20 yıllık alım süresini düşündüğümüzde de bu yaklaşık 3 milyar doların üzerinde bir doğal gaz ithalatını önlediğimiz anlamına gelmektedir.” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği YEKA GES-2024 yarışmaları sonrasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamasında, Konya, Karaman, Malatya, Van, Antalya ve Kütahya’da toplam 800 megavatlık 6 projenin yarışmalarının yapıldığını belirtti. Rüzgar ihalelerindeki yoğun ilginin ardından güneş ihalelerine de benzer bir ilgi geldiğini vurgulayan Bayraktar, “Bu 800 megavatlık güneş yatırımımız yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yatırım. Yılda 1.5 milyar kilovatsaat elektrik üreteceğimiz yani 600 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağımız bir yarışma süreci oldu.” şeklinde konuştu. İhalelerin ortalama megavat başına 126 bin dolarla gerçekleştiğini belirtti.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI VE BEKLENTİLER

Yarışmalar kapsamında fiyatın kilovatsaat başına 3.25 sent/dolar olarak belirlendiğini aktaran Bayraktar, bu alım garantisinin piyasa fiyatlarıyla karşılaştırıldığında oldukça cazip olduğunu belirtiyor. Bayraktar, “Bütün bu süreçlerin bize ülkemizin hem yenilenebilir enerji potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu göstermesi açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum.” dedi. Son yapılan YEKA RES-2024 ve YEKA GES-2024 yarışmalarıyla toplam 2 bin megavatlık kapasite tahsis edildiğini belirten Bayraktar, bu yılın kalan dönemi için en az 2 bin megavatlık ihale yapılacağının bilgisini paylaştı.

REFORM PAKETİ ÜZERİNDE ÇALIŞILMAKTADIR

Bakan Bayraktar, yatırımların hızla hayata geçmesi amacıyla bir reform paketi üzerinde çalıştıklarını anımsattı ve “Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki çalışma grubunun konuya ilişkin son toplantısını gerçekleştirdik.” ifadesinde bulundu. Bakanlık verilerine göre, YEKA RES-2024 yarışmaları sonucunda yaklaşık 500 milyon dolarlık yatırım gerçekleşeceği ve bu projelerle 1 milyon ton karbon salımının azaltılacağı aktarılıyor. Ayrıca, güneş panellerinde asgari yüzde 75, DC kablo ve taşıyıcı yapıda yüzde 51 yerlilik koşulunun aranacağı ve yerli invertöre teşvik uygulanacağı açıklanıyor.