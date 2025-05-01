Bakan Kurum: 4 BİN 295 BİNA Az Hasarlı

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI’NDAN KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gündemle ilgili bilgileri paylaştı. Kanal İstanbul ile ilgili tartışmalara dair açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, “Açıklamaları dikkate almıyorlar. Hep bir algı peşindeler. İki laftan biri yalan. Biz sosyal konut yapıyoruz. Bu açıklamayı yapmamıza rağmen bu konutların Araplara satıldığına dair algı yapıyorlar.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL DEPREMİ SONRASI HASAR TESPİTİ

İstanbul depreminin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bakan Kurum, “36 bin binada 425 bin bağımsız bölümünün hasar tespiti yapılmıştır. 4 bin 295 binanın az hasarlı olduğu tespit edildi.” şeklinde konuştu.

AZ HASARLI BİNALARA MÜJDE

Bakan Kurum, ayrıca “Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği ‘Yarısı Bizden Kampanyası’na az hasarlı binası olan vatandaşlarımızın dahil olacağını ifade ettik.” dedi. Bu açıklama, az hasarlı binalara sahip olan vatandaşlar için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.