Bakan Kurum’dan Beton Fiyatlarına Sert Tepki

BETON FİYATLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Bakan Kurum, düzenlenen toplantıda beton fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. “Eğer beton fiyatları 5 bin TL’ye çıkıyorsa, biz de çelik yaparız. Normal fiyatlar bin 800 TL civarında, hadi 2 bin 200 TL’yi kabul ederiz, uzak mesafelere 2 bin 500 TL olabilir ama 5 bin TL olamaz. Böyle giderse bir metreküp beton dökemeyiz. 3 bin TL’nin üstüne çıkmayacak şekilde bir çözüm bulun. Çözülmezse çeliğe döneceğiz,” dedi. Vali Seddar Yavuz’a talimat veren Kurum, “Bu fiyatlarla fırsatçılık yapanları kapatın gitsin. Bu meseleyi bir hafta içinde çözün,” diyerek kararlılığını ortaya koydu.

VATANDAŞ TALEPLERİNE YANIT

Bakan Kurum, İkizce bölgesinde gerçekleştirilen kamulaştırma işlemleriyle ilgili olarak vatandaşların ve mahalle muhtarlarının isteklerini dinledi. Arsası karşılığında ahırlı köy evi isteyenlerin taleplerinin takas yoluyla karşılanacağını belirten Kurum, istemeyenlere ise arazi bedelinin ödeneceğini açıkladı. Ayrıca konuyla ilgili bir komisyon kurulması talimatını veren Bakan Kurum, “Köy evi isteyenle normal konut isteyen arasında tercih sunacağız. Hep birlikte bu süreci takip edip vatandaşlarımızı düzenli olarak bilgilendireceğiz. Çözüm için üzerimize düşen ne varsa yapacağız,” ifadelerini kullandı.