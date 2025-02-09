More
Gündem

Bakan Kurum: Deprem Bölgesi Çalışmaları Sürüyor

bakan-kurum-deprem-bolgesi-calismalari-suruyor

DEPREMZEDELER İÇİN ÇABALAR

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada “Bir depremzede kardeşimiz evine bir saat daha erken girebilsin diye tüm çabamız” ifadelerini kullandı. Deprem sonrası yaşanan zorlukları azaltmak amacıyla yürütülen çalışmaların önemini vurguladı.

İNŞAAT FAALİYETLERİ HIZLA DEVAM EDİYOR

Açıklamasının devamında, “11 ilimizde 174 ayrı alanda, 182 bin mimar, mühendis, işçinin çalıştığı 3 bin 481 şantiyemizde ışıklar hiç sönmüyor” ifadesi ile devam etti. Bu durum, depremzedelerin yeniden güvenli ve konforlu evlerine kavuşması için sürdürülen yoğun inşaat faaliyetlerini gösteriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Jaecoo, Türkiye’de Etkinlik Düzenledi

Çinli off-road SUV markası JAECOO, ikinci J-Club etkinliğinde birçok araç kullanıcısı ve marka elçisini bir araya getirdi.
Gündem

Mezrada Tek Başına Yaşayan Kadın Kurtarıldı

Hakkari Yüksekova'daki Çakmak mezrasında yaşayan Şilan Çakar, eşi vefat ettikten sonra yalnız kalmayı tercih ederek evinde yaşamaya devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.