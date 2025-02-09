Bakan Kurum: Deprem Bölgesi Çalışmaları Sürüyor

DEPREMZEDELER İÇİN ÇABALAR

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada “Bir depremzede kardeşimiz evine bir saat daha erken girebilsin diye tüm çabamız” ifadelerini kullandı. Deprem sonrası yaşanan zorlukları azaltmak amacıyla yürütülen çalışmaların önemini vurguladı.

İNŞAAT FAALİYETLERİ HIZLA DEVAM EDİYOR

Açıklamasının devamında, “11 ilimizde 174 ayrı alanda, 182 bin mimar, mühendis, işçinin çalıştığı 3 bin 481 şantiyemizde ışıklar hiç sönmüyor” ifadesi ile devam etti. Bu durum, depremzedelerin yeniden güvenli ve konforlu evlerine kavuşması için sürdürülen yoğun inşaat faaliyetlerini gösteriyor.