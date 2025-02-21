Bakan Kurum: Kira Sorununu Çözüyoruz!

BAKAN KURUM’DAN YENİ SOSYAL KONUT AÇIKLAMALARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Güneyşehir’deki sosyal konut temel atma etkinliğinde Türkiye genelinde 81 ilde toplam 312 bin sosyal konutun hızla inşa edileceğini belirtti. Bu projelerin konut ve kira sorununa etkili çözümler sunduğunu vurguladı. Deprem sonrasında başlatılan çalışmalara da değinen Bakan Kurum, deprem bölgesinde yüz binlerce yeni yuva kurduklarını ve bu çabaların hiçbir engel tarafından durdurulamayacağını ifade etti.

DEPREM BÖLGESİNDE YENİ YUVALAR KURULUYOR

Bakan Kurum, depremin ilk gününden itibaren yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, gece gündüz demeden devam eden inşaatlarla birlikte yıl sonuna kadar 251 bin konut, köy evi ve iş yerinin tamamlanacağını duyurdu. “Kira sorununa neşter vuruyoruz” diyen Bakan, bugüne kadar inşa edilen 1 milyon 481 bin sosyal konutla 5 milyon dar gelirli vatandaşa yeni bir yuva sunduklarını söyledi.

KONUT KAMPANYALARIYLA ORTA VE DAR GELİRLİLER GÜVENCE ALTINDA

Bakan Kurum, “81 ilde 312 bin sosyal konutumuzu da hızla yapıyoruz. Bu çalışmalarla sadece yuva sunmakla kalmıyor, vatandaşımızı zorlayan konut/kira problemine de neşter vuruyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile birlikte arsa maliyetlerini düşürmeye yönelik çalışmalar yürütüldüğünü ve konut fiyatlarını azaltacak devrim niteliğinde adımlar atıldığını ifade etti. Emlak Konut aracılığıyla başlatılan yeni konut kampanyasıyla orta gelirli vatandaşların ev sahibi yapıldığını belirten Bakan, sosyal konut kampanyası ile dar gelirli vatandaşlar için de yeni yuva imkanları sağlandığını aktardı.