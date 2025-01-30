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Bakan Kurum: Malatya’da 2175 Konut Tamamlandı

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ÇEVRE BAKANINDAN MÜJDE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’nın Gelinciktepe bölgesinde inşa edilen konutlardan 2 bin 175’inin tamamlandığını duyuruyor. Ayrıca, Bakan Kurum, Malatya’da yeni evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşarak, “Malatya’mızda evlerimiz en güzelinden en iyisinden. Gelinciktepe bölgesinde 8 bin 914 konutumuzun 2 bin 175’ini tamamladık. Sağlam, güvenli yuvalarımız bir bir yükseldikçe, bir vatandaşımızı daha rahat ettirdikçe sevincimiz katlanıyor” diyor.

PROJE DETAYLARI AÇIKLANDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Battalgazi ilçesi Gelinciktepe bölgesinde 10 etaptan oluşan toplu konut projesi çerçevesinde 8 bin 914 konut, 92 dükkan ve 5 caminin ihalesinin yapıldığı ve bugüne kadar toplam 2 bin 175 konutun tamamlandığı bilgisi veriliyor. Bu projeyle birlikte bölgedeki konut ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

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