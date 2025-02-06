Bakan Kurum: Sağlıksız Yapıları Yenileyeceğiz

BÖLGE, ÜLKENİN GELECEĞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yol açtığı ağır hasar sonrasında Adıyaman’da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Bakan Kurum, “Türkiye’nin en öncelikli meselesi, deprem bölgesinin süratle yeniden ayağa kaldırılmasıdır. Her 5 çocuğumuzdan biri burada büyüyor. Çalışan her 100 kardeşimizden 13’ü ekmeğini burada kazanıyor. Bölge ekonomimizin lokomotifi konumunda. İthalatımızın yüzde 6’sı, ihracatımızın yüzde 8,6’sı bu bölgede gerçekleşiyor. Deprem bölgesinin geleceği, Türkiye’nin geleceğidir” ifadelerini kullandı. Devletin kararlılığı ile deprem bölgesini ve ülkeyi olası tüm afetlere karşı dirençli hale getirmek için çalıştıklarını vurguladı.

YIL SONUNA KADAR TESLİM EDECEĞİZ

Bakan Kurum, “Deprem bölgemizde, adeta yeni bir ülke inşa ediyoruz” diyerek, 11 ilde toplamda 201 bin 580 bağımsız bölümün, tüm sosyal donatılarıyla birlikte afetzede vatandaşlara teslim edildiğini belirtti. Ocak ayı itibarıyla yapımı başlamamış tek bir konut bırakmadıklarını ifade eden Kurum, hak sahiplerine teslim edilecek konutların yapımının yüzde 100 oranında başlatıldığını belirtti. Her konuttan yüzde 45’inin teslim edildiğini ve 2025 sonuna kadar 251 bin 403 konut, köy evi ve işyerinin vatandaşa ulaştırılacağını aktardı. Ayrıca, 62 bin 817 köy evinin inşasının devam ettiğini sözlerine ekledi.

MUHALEFETE TEPKİ

Bakan Kurum, eleştirilerle ilgili olarak, “Bizi eleştirenler, bu kısa sürede bırakın 201 bin konutu teslim etmeyi maketini bile yapamazlardı. Yüz binlerce konutu görmezden gelmek vicdansızlık, insafsızlıktır” diyerek, muhalefete yanıt verdi. Eleştirilerin, durumun ciddiyetini anlamamakla ilgili olduğunu belirtti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarında yerel yönetimlerin de katkıda bulunması gerektiğinin altını çizerken, “Hiçbir belediye, ‘ben bakanlığa gittim kentsel dönüşümle ilgili talepte bulundum, projem engellendi’ diyemez” ifadelerini kullandı. İstanbul’da 238 bin konut ve işyerinin dönüşümünün devam ettiği bilgisini veren Kurum, “2012’de başlattığımız seferberlik kapsamında 892 bin konutu da yeniledik” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, İstanbul’un dönüşmesi için bütçeden yeteri kadar pay ayrılmadığını belirtti.