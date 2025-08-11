Bakan Mehmet Şimşek’in Ağabeyi Vefat Etti

NAZMİ ŞİMŞEK’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 80 yaşındaki emekli ilkokul öğretmeni ağabeyi Nazmi Şimşek, Yalova’da yaşamını yitirdi. Nazmi Şimşek için dün Çiftlikköy ilçesindeki Sahil Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM

Cenaze törenine, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, ve Yalova Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı da katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Bakan Şimşek, Binali Yıldırım ile birlikte ağabeyinin tabutuna omuz verdi.

TANZİYELERİN KABULÜ

Nazmi Şimşek’in cenazesi, Çiftlikköy Yeni Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi. Bakan Şimşek, daha sonra Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nda kurulan taziye yerinde taziyeleri kabul etti.