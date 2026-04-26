Bakan Memişoğlu Sağlık Hizmetlerini Geliştirdiklerini Açıkladı

Bakan Memişoğlu, CNN Türk’te gerçekleştirdiği canlı yayında gündeme dair soruları yanıtladı ve önemli değerlendirmelerde bulundu. Aile hekimliği hususunda Kasım 2024’te yürürlüğe girecek yeni mevzuat çıkardıklarını ve bu mevzuatı birkaç hafta önce revize ettiklerini belirten Memişoğlu, yaklaşık 31 bin aile hekiminin, toplamda 3 bin 800 aile hekimliğinde vatandaşlara koruyucu sağlık, tedavi ve takip hizmetleri sunduğunu ifade etti.

BAKAN MEMİŞOĞLU AİLE HEKİMLİĞİNE DAİR BİLGİLER VERDİ

Aile hekimlikleri aracılığıyla şu ana dek 42 milyon bireyi kronik hastalıklar açısından taradıklarını ve bunlardan yaklaşık 10 milyon 600 bin kişinin riskli bulunduğunu dile getiren Memişoğlu, 5 milyon kişinin aile hekimlikleri tarafından takip edilip tedavi altına alındığını, gerektiğinde hastanelere yönlendirilerek tedavi edildiklerini aktardı.

Memişoğlu, Türkiye’de bugüne dek 27 şehir hastanesinin açıldığını, 12 şehir hastanesinin inşaatının ise devam ettiğini belirtti. Şu bilgileri ekledi: “Kahramanmaraş, Van, Sakarya, Trabzon, Rize, Ordu, Samsun ve Şanlıurfa’nın inşaatlarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Ayrıca, Sancaktepe Şehir Hastanemiz, 4 bin 200 yatak kapasitesine sahip olup, 2027 sonu veya 2028’de hizmete sunulacak. İzmir, Tokat, Konya ve Muğla’da da 9 hastane planlıyor, ihaleye çıkacağız. Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’nin inşaatı başladı, Bostancı’da yapımı süren eski FSM Hastanesi 1453 yataklı olacak. Süreyya Paşa Hastanesi’nin projesini tamamladık, bu da 1800 yataklı olacak. Ayrıca Bakırköy’deki kampüs yenilemelerimiz devam ediyor.”

TÜRKİYE’NİN SAĞLIK ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Türkiye’nin sağlık alanındaki dönüşüm sürecinin 2003‘ten beri AK Parti iktidarıyla büyük bir altyapı yenilenmesini içerdiğini ifade eden Memişoğlu, Türkiye’de 971 devlet hastanesi bulunduğunu, bunların 794’ünün bu dönemde inşa edildiğini ve çoğunun da yenilendiğini duyurdu.

HASTANE ARAZİLERİNİN SATIŞINA AÇIKLAMALAR

Bakan Memişoğlu, “Sağlık arazileri satılıyor” iddialarına yanıt vererek, “Biz hiçbir hastanemizi satmıyoruz, aktif olarak kullandığımız arazileri özelleştirmiyoruz.” dedi. Kullanmadıkları, atıl kalan ya da yeni hastane yapılacak arazilerle ilgili bir tasarruf yaptıklarını anlatan Memişoğlu, özelleştirme idaresi ile beraber bu arazilerin satışa çıkarılacak şekilde değerlendirildiğini ve bazı kişilerin bunu yanlış anladığını belirtti.

SAĞLIKTAKİ BAŞARI VE VİZYON

Bu konuyu kötü niyetle değerlendirenlerin vizyonlarını anlamakta zorlandığını aktaran Memişoğlu, “Biz dünyaya örnek olan bir sağlık hizmeti üreten ülkeyiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, en iyi sağlık hizmetini sunan ülkeler arasında yer alıyor.” diye konuştu.

RANDEVU SİSTEMİNDEKİ İYİLEŞMELER

Memişoğlu, 2024’ün ikinci yarısında randevu bekleyen yaklaşık 4 milyon kişinin olduğunu, bu konuda gerekli çalışmalar yaptıklarını ve şu anda merkezi hastane randevu sisteminde bekleyen hasta sayısının 400 bine düştüğünü kaydetti. Bazı branşlarda randevu sorunu olmadığını, bazı branşlarda ise yoğunluk yaşandığını belirten Memişoğlu, plastik cerrahi ve dermatoloji gibi alanlarda randevu probleminin yakın zamanda çözüleceğini sözlerine ekledi.

ANNE VE BEBEK SAĞLIĞINI DESTEKLEME

Doğum oranları ve sezaryen doğumlarda düşüşe yönelik değerlendirmelerde bulunan Memişoğlu, ilçe ve il müdürlüklerine ilk bebeğini bekleyen her anne adayına bir ebe verilmesi konusunda talimat verdiklerini iletti. Riski olan anne adayları için takibin devam ettiğini, sağlıklı gebeliklerin desteklenmesi adına merkez ve hastane sayısını artırdıklarını belirten Memişoğlu, son bir yılda sezaryen oranlarının düşüşe geçtiğini, bunda toplumu bilinçlendirme çalışmalarının etkili olduğunu vurguladı.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE YENİ KARARLAR

Bakan Memişoğlu, uyuşturucu ile mücadele konusunda gerçekleştirilen çalışmaları da aktardı ve Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’nun kısa süre önce toplandığını hatırlattı. “2024-2028 Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı’na,” bütün bakanlıkların katkı sağladığını ifade eden Memişoğlu, Türkiye’nin batılı ülkelere kıyasla daha iyi durumda olduğunu, bağımlı maddelerin Türkiye’ye sokulmasına karşı daha sıkı bir mücadelenin gerektiğini belirtti.

KAMU DESTEK HATTI

Sağlık Bakanlığı’nın uyuşturucu ile mücadelede “ALO 191” danışma ve destek hattının mevcut olduğunu, ancak yaygın olmadığını söyleyen Memişoğlu, “Eğer bir anne çocuğu ile ilgili şüphe yaşıyorsa ya da tedavi sürecine ihtiyacı varsa, lütfen 191’i arasın.” cümlesiyle ailelere ulaşmaları için yardım sunacaklarını aktardı.

BAĞIMLILIK KÖYÜ PROJESİ

Memişoğlu, “Sağlıklı Yaşam Köyü” adı altında Sancaktepe Şehir Hastanesi’nin yakınında bir bağımlılık köyü inşa ettiklerini ve burada hasta kabulüne başlandığını, şu anda 40 danışanın bulunduğunu, resmi açılışı çok yakında yapmayı planladıklarını bildirdi.

KANSAZ TEDAVİSİNDE YENİ YÖNTEMLER

Kanser tedavisinde uygulanan proton terapisi yöntemi hakkında da bilgi veren Memişoğlu, bu yıl içerisinde önemli gelişmeler kaydedileceğini ve Türkiye’de bu tedavi yönteminin kullanılmaya başlanacağını kaydetti. Etlik Şehir Hastanesi’nde alacağı ilk hastalara bu tedavi yönteminin uygulanmaya başlanacağını belirti.

TÜRKİYE’DEN İRAN’A SAĞLIK YARDIMI

Bakan Memişoğlu, İran’a yönelik sağlık yardımları hakkında açıklamalarda bulundu ve 8 Nisan’da gönderilen 3 tıra ek olarak dün de 6 tır daha sağlık malzemesi gönderildiğini söyledi. Türkiye’nin çevresindeki huzursuzluklara rağmen barış ve huzuru sürdürdüğünü, her türlü yardıma muhtaç kişilere ulaşmak için çabaladıklarını ifade etti.