Hull City Play-Off Hayallerine Veda Etti

İngiltere Championship’te 45. haftada, Premier Lig’e yükselme hedefi peşinde koşan Hull City, Charlton deplasmanında beklenmedik bir yenilgi alarak 2-1’lik sonuçla sahadan ayrıldı. Bu sonuç, takımın play-off yolundaki umudunu zedeledi.

HULL CITY’NİN KÖTÜ GİDİŞATI

Son altı maçında galibiyet sevinci yaşayamazken, kritik bir dönemdeki formsuzluk Hull City’yi play-off potasının dışına itmiş durumda. Sezonun en önemli mekik noktasında, bitime bir hafta kala maç fazlasıyla 7. sıraya gerileyen ekip, bu noktada şanslarının tamamen bir mucizeye bağlı hale gelmesiyle zor bir duruma düştü.

ARTIK İPLER BAŞKALARINDA

Hull City’nin play-off’a ulaşabilmesi için mevcut durumda iplerin kendi ellerinde olmadığı görülüyor. Rakiplerinden Wrexham’ın bu hafta Coventry City deplasmanında puan alması halinde Hull City, son maçında kazanmak zorunda kalacak ve bunun yanı sıra Wrexham’ın da puan kaybetmesini bekleyecek.

