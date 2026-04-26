Galatasaray Fenerbahçe Derbisi Öncesi VAR Hakemi Açıklandı

SÜPER LİG’DE DERBİ ÖNCESİ VAR KADROSU AÇIKLANDI

Süper Lig’deki şampiyonluk mücadelesini doğrudan etkileyecek Galatasaray–Fenerbahçe derbisi öncesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) kadrosu belirlendi. Bu kritik karşılaşmada VAR hakemliği görevini üstlenecek isim Ömer Faruk Turtay olarak açıklandı.

DİKKATLER VAR HAKEMLERİNDE

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, dev karşılaşmada yardımcı VAR hakemleri Çağlar Uyarcan ve Buğra Taşkınsoy olacak. Şampiyonluk iddiaları açısından büyük önem taşıyan bu mücadelede her iki takım da hata yapmamak için sahaya çıkma kararı aldı.

HEDEF FARKI ARTIRMAK

Galatasaray, mücadeleyi kazanarak puan farkını 7’ye yükseltmeyi planlarken, Fenerbahçe ise deplasmandan galibiyetle dönerek yarıştaki iddiasını koruma peşinde.

GÖZLER HAKEM PERFORMANSINDA

Büyük bir heyecana sahne olması beklenen derbi öncesinde, gözler hem sahada hakemlerin performansında hem de VAR odasından verilecek kararlarda olacak.