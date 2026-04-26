İstanbul’da Metro Hattında Geçici Ulaşım Düzenlemesi

istanbul-da-metro-hattinda-gecici-ulasim-duzenlemesi

İstanbul’da M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’nda onarım çalışmaları nedeniyle seferlerde geçici düzenlemelere gidildi.

MONTOR ÇALIŞMALARI VE AÇIKLAMA

Metro İstanbul tarafından sağlanan bilgilendirmede, “M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’nın Mecidiyeköy-Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde makas bölgesinde yer altı suyu akışı kaynağındaki artış sebebiyle ray hattının bir kısmında onarım gerekliliği ortaya çıkmıştır” denildi.

TEKNİK İNCELEME HIZLANDIRILDI

Aynı açıklamada, hattın güvenli bir şekilde işletmeye alınabilmesi amacıyla gerekli teknik inceleme ve detaylı tespit çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. Yapılacak analizlerin ardından, kalıcı onarım sürecine geçilmesi planlanıyor.

AŞAMALI ULAŞIM PLANLARI

Yolcuların mağduriyet yaşamaması için geçici ulaşım planı duyuruldu. “Gelişmeler sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden düzenli olarak paylaşılacaktır. Bu süre boyunca Çağlayan-Mahmutbey arasında Nurtepe İstasyonu aktarmalı olarak seferler gerçekleştirilecektir. Nurtepe-Mecidiyeköy arasında ücretsiz İETT seferleri ile ulaşım sağlanacaktır. Yıldız-Mecidiyeköy arasında ise seferler normal düzeninde devam etmektedir. Çalışma tamamlanana kadar hattımızda gece metrosu seferleri Çağlayan-Mahmutbey istasyonları arasında yapılacaktır.”

