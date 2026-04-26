Derbi Öncesi Okan Buruk’tan Kritik Açıklamalar

SÜPER LİG’DE DEV DERBİ HAZIRLIĞI

Süper Lig’in 31. haftasında büyük bir derbi gerçekleşecek. Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, yayıncı kuruluş ile değerlendirmelerde bulundu.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KAZANMAK ÖNEMLİ

Okan Buruk, “Üç takımın arasında şampiyonluk yarışı var. Fenerbahçe en yakınımız, Trabzonspor 6 puan gerimizde. Kazanırsak şampiyon olmuyoruz bugün ama avantaj yakalıyoruz” sözleriyle ligdeki durumlarını özetledi. Tecrübeli teknik adam, maçın önemine vurgu yaparak, “Her takım kazanmak ister. Biz de kazanmaya odaklıyız. 4 puan avantaj önemli. Son 3 haftaya 4 puan avantajla girmek önemli. Hazırız. İyi bir 11’le çıkıyoruz. Bekleyenler hazır. Taraftar stadyumu doldurdu. Tek isteğimiz kazanmak üzerine” ifadelerini kullandı.

MÜCADELENİN ÖNEMİ

Okan Buruk, “İyi bir maç olsun. Bunu hep istiyoruz. Çok fazla hakem konuşuldu. Hakem maçın önüne çok geçti. Bunu kimse istemiyor, kimse temenni etmiyor. VAR hakemleri maçın önüne geçiyor. Bu tür hatalı atamalar yapılabilir, doğru yanlış tartışılır atamalar. Hepsini silip bugün çıkıp mücadele vermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

OFANSİF OYUN ANLAYIŞI

Buruk, derbinin futboldaki değerine dair, “Oyun içinde kavga dövüş olmadığı, oyunun durmadığı, futbolun güzelleştiği bir gece olsun. İki takımın kadrosuna baktığımızda, ofansif tercihler var” dedi. Sakat futbolcular hakkında bilgi veren Buruk, “Gabriel Sara’nın milli takımdan döndüğünden beri bileğinden problemi var. Bu hafta bizle antrenman yapamadı. Dün çok az yer aldı. Çok az kullanabileceğimiz bir oyuncu olarak kadroda. Asprilla sakat. Kazanmak için sahadayız, her şeyi yapacağız” açıklamasında bulundu.

PROVOKASYON UYARISI

Buruk, “Oyun içinde provokasyon olabilir” diyerek, rakip takımın oyuncularına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. “Çok fazla provokasyona açık oyuncu var rakip takımda. Buna kapalı olmamız lazım. Maça odaklanmamız lazım. Hakeme ve VAR’dakilere güvenmemiz gerekiyor” şeklindeki uyarısını ise vurguladı.