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Bakan SED Ödemeleri İçin Müjde Verdi

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DESTEK MÜJDESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik önemli bir destek müjdesi veriyor. Bakan, 22 Nisan 2025 tarihinden itibaren toplam 1 milyar 231 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaplara yatırılacağını duyuruyor.

EĞİTİME KATKI SAĞLIYOR

SED ödemeleri, her ay düzenli olarak yapılan nakdi yardımlar olarak tanımlanıyor. Özellikle ekonomik zorluk yaşayan ailelerin çocuklarının eğitimine destek olmayı hedefliyor. Bu yardımlar sayesinde aileler, çocuklarının okul masraflarını karşılama konusunda zorluk yaşamayacak ve eğitimlerine kesintisiz bir şekilde devam edebilecekler.

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