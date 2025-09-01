Bakan Şimşek Büyüme Verilerini İnceliyor

ŞİMŞEK’İN BÜYÜME VERİLERİNE YORUMU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı ikinci çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi. Şimşek, “İkinci çeyrekte takvim ve düşük baz etkilerinin de katkısıyla yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi, uyguladığımız programın başarısını net bir şekilde ortaya koymaktadır” dedi. Ayrıca, milli gelir serileri hakkında bilgi vererek, “Uyumlaştırılmış Avrupa Revizyon Politikası” çerçevesinde revizyon yapıldığını belirtti. Şimşek, “Veri kaynaklarının iyileştirilmesi, hesaplama yöntemlerinin güncellenmesi ve kapsam değişiklikleri kaynaklı yapılan bu revizyon serilerde köklü bir değişikliğe yol açmadı” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ ÇEYREK BÜYÜME GÖSTERGELERİ

Bakan, ikinci çeyreğe ilişkin temel büyüme göstergelerini şöyle özetledi: “Türkiye ekonomisi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 4,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çeyreklik yüzde 1,6 büyüdü. Böylece ilk yarıda yıllık büyüme yüzde 3,6 oldu. Milli gelirimiz yıllıklandırılmış 1,5 trilyon dolara yaklaştı.”

İMALAT SANAYİNDEN OLUMLU HABERLER

Şimşek, sektör dinamiklerine dair “Üretim tarafında, zirai dona bağlı olarak daralan tarım dışında tüm sektörlerde katma değer arttı. İmalat sanayimiz, son 12 çeyreğin en yüksek performansını sergiledi” dedi. Yüksek teknolojili üretimdeki güçlü seyri vurgulayan Şimşek, “Bu dönemde yüksek teknolojili üretimdeki yıllık yüzde 40’lık güçlü büyüme nitelik açısından da önemli bir gelişmedir” değerlendirmesini yaptı.

DİŞ TAAHHÜT VE İÇ TALEP DENGESİ

İç talep bileşenlerine ilişkin “Tüketim ile yatırımın dengeli seyri devam etti” diyen Bakan, dış denge konusunda “İhracat küresel zorluklara rağmen ikinci çeyrekte artarken, öne çekilen ithalat talebi ve üretimdeki güçlü artışın etkisiyle net dış talebin büyümeye katkısı negatif gerçekleşti” ifadesini kullandı. Şimşek, cari denge için ise “Cari açığın milli gelire oranı ikinci çeyrek itibarıyla yıllık yüzde 1,3 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam etti” dedi.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ VE GELECEK PLANLARI

Önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini paylaşan Şimşek, “Finansal koşulların daha elverişli hale gelmesi ve küresel ticarette belirsizliklerin azalmasıyla büyümenin kademeli olarak potansiyel seviyesine ulaşmasını öngörüyoruz” dedi. Orta Vadeli Program takvimine atıfta bulunan Bakan, “2026-28 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızı çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Güçlü politika eşgüdümüyle fiyat istikrarı ve sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayarak vatandaşlarımızın refahını daha da artırmak için programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.