Bakan Şimşek Büyümeyi Değerlendirdi: Veriler Uyumlu

MEHMET ŞİMŞEK’İN AÇIKLAMALARI SONRASI BÜYÜME VERİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından açıklanan 2025 yılı ikinci çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi. Şimşek, “İkinci çeyrekte takvim ve düşük baz etkilerinin de katkısıyla yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi uyguladığımız programın başarısını net bir şekilde ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu. Ayrıca, milli gelir serilerinin “Uyumlaştırılmış Avrupa Revizyon Politikası” çerçevesinde revize edildiğini belirten Bakan, “Veri kaynaklarının iyileştirilmesi, hesaplama yöntemlerinin güncellenmesi ve kapsam değişiklikleri kaynaklı yapılan bu revizyon serilerde köklü bir değişikliğe yol açmadı” dedi.

SEKTÖREL GÖSTERGELERDEKİ GELİŞMELER

İkinci çeyreğe ait temel büyüme göstergelerini özetleyen Şimşek, “Türkiye ekonomisi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 4,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çeyreklik yüzde 1,6 büyüdü. Böylece ilk yarıda yıllık büyüme yüzde 3,6 oldu. Milli gelirimiz yıllıklandırılmış 1,5 trilyon dolara yaklaştı” diye açıkladı. Sektör dinamiklerine dair yorum yapan Bakan, “Üretim tarafında, zirai dona bağlı olarak daralan tarım dışında tüm sektörlerde katma değer arttı. İmalat sanayimiz, son 12 çeyreğin en yüksek performansını sergiledi” ifadelerini kullandı. Yüksek teknolojili üretimdeki artışa dikkat çeken Şimşek, “Bu dönemde yüksek teknolojili üretimdeki yıllık yüzde 40’lık güçlü büyüme nitelik açısından da önemli bir gelişmedir” dedi.

DENGE VE DIŞ TALEP ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

İç talep unsurlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, “Tüketim ile yatırımın dengeli seyri devam etti” dedi. Dış dengeye karşılık, “İhracat küresel zorluklara rağmen ikinci çeyrekte artarken öne çekilen ithalat talebi ve üretimdeki güçlü artışın etkisiyle net dış talebin büyümeye katkısı negatif gerçekleşti” şeklinde konuştu. Bakan, cari denge hakkında ise “Cari açığın milli gelire oranı ikinci çeyrek itibarıyla yıllık yüzde 1,3 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam etti” ifadesini kullandı.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ VE GELECEK PLANLARI

Gelecek dönemle ilgili beklentilerde bulunan Şimşek, “Finansal koşulların daha elverişli hale gelmesi ve küresel ticarette belirsizliklerin azalmasıyla büyümenin kademeli olarak potansiyel seviyesine ulaşmasını öngörüyoruz” dedi. Orta Vadeli Program takvimine vurgu yapan Bakan, “2026-28 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızı çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Güçlü politika eşgüdümüyle fiyat istikrarı ve sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayarak vatandaşlarımızın refahını daha da artırmak için programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.