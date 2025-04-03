Bakan Şimşek: Dalgalanmanın Etkisi Sınırlı Olacak

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ait enflasyon verilerini kamuoyuna sundu. Mart ayında enflasyon, aylık bazda yüzde 2,46 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 seviyesine düştü.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayı enflasyon verileri üzerine sosyal medya aracılığıyla bir paylaşım gerçekleştirdi. Yıllık enflasyonun son 10 aydır azaldığını vurgulayan Bakan Şimşek, piyasalarda son günlerde gözlemlenen dalgalanmanın enflasyon üzerinde etkisinin, sıkılaşan mali koşullarla sınırlı kalmasını beklediklerini belirtti. “Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.