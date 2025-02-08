Bakan Şimşek: Enflasyon İçin Köklü Çözüm

MEHMET ŞİMŞEK’TEN ENFLASYON AÇIKLAMALARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ocak ayındaki enflasyonun yüzde 5 olarak açıklanması bazı tartışmalara neden oldu. Bu rakam, son dört yılın en düşük ocak ayı enflasyonu olarak kaydedildi. Şimşek, “Üç aşağı beş yukarı 3,5-4’lük bir enflasyon bekleniyordu” dedi.

ENFLASYONDAKİ ETKİLER

Bakan Şimşek, ocak ayı enflasyonundaki artışın nedeni olarak birkaç faktörü öne çıkardı. “Burada tek seferlik denilebilecek rakamlar var” ifadesini kullanan Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) sepet ağırlıklarını değiştirmesiyle birlikte ek enflasyon etkisi yaşandığını belirtti. Ayrıca, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde muayene fiyatlarında yapılan değişikliklerin de enflasyona 0,6’lık bir etki yarattığını ifade etti. Belediyelerin şebeke suyuna yaptığı zamın etkisi ise 0,4 puan olarak belirlendi.

GELECEK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Bütün bu etkenleri göz önünde bulundurduklarında, 2023 yılının sonundaki enflasyon hedeflerinde bir değişiklik olmadığını vurgulayan Şimşek, “Yani 2023’ün sonunda yüzde 65 olan enflasyon, geçen sene yüzde 44’e, bu yıl ise yüzde 24’e düşmesini öngörüyoruz” açıklamasında bulundu.