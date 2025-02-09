Bakan Şimşek: Konut Seferberliğine Hazırlanıyoruz

ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ VE ÖNGÖRÜLER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tv100 yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Ocak ayında açıklanan yüzde 5,03 oranındaki enflasyonu değerlendiren Bakan Şimşek, “Yılın ilk ayında enflasyonun yüzde 5 olarak çıkması beraberinde birtakım tartışmalar getirdi. Ocak ayındaki bu enflasyon son 4 yılın ocak aylarındaki en düşük enflasyondur.” dedi. Bu yıl enflasyonun yüzde 24’e düşmesini öngördüklerini belirten Bakan Şimşek, “Enflasyondaki düşüş fiyatların düşüşü olarak algılanmamalı, fiyatların artış hızının yavaşlaması olarak okunmalı,” şeklindeki açıklamasıyla enflasyonla mücadele stratejisini belirtti. “Enflasyondaki düşüş sürecek. Ocak ayı enflasyonu, enflasyonla mücadeleye ilişkin kurgumuzu etkilemedi,” sözleriyle durumu netleştirdi.

KONUT ARZINI ARTIRMA ÇABALARI

Bakan Şimşek, “Hayat pahalılığı Türkiye’nin şu anda karşı karşıya olduğu en önemli ekonomik sorun,” diyerek durumu vurguladı. Şehirlere yerleşim oranının yüksek olduğuna dikkat çeken Bakan, “Bence en önemli hayat pahalılığı bileşeni kiralar burada,” ifadelerini kullandı. Konut arzını artırmak için ciddi çabalar içerisinde olduklarını belirten Şimşek, deprem sonrası inşa çalışmalarının yanı sıra sosyal konut projeleri üzerinde de çalışmalar yapıldığını söyledi. “Birkaç yıl içinde çok ciddi bir sosyal konut seferberliği yapacağız. Devletimizin desteklediği ve vatandaşımızın erişebileceği konutlardan bahsediyoruz. Bu enflasyonla mücadelede en önemli başlıklarımızdan,” diyerek konuyu açıkladı.

Bakan Şimşek, vatandaşların hayat pahalılığına dair şikayetlerini haklı bulduklarını belirtti. “Enflasyon adaletsiz bir vergi gibidir. Özellikle sabit ve dar gelirlileri vurur. Enflasyon en büyük kötülüktür,” sözleriyle enflasyonun toplumsal etkilerine vurgu yaptı. “Vatandaşımız müsterih olsun, köklü bir çözüm peşindeyiz. Bütün dünyada mücadele bir zaman alıyor,” diyerek enflasyonla mücadelenin sürekliliğine değindi. “Pandemi sonrası Avrupa ve Amerika’da da enflasyonda artış görüldü. Bizim dezenflasyon programımız 2023’ün 2. yarısında başladı,” diyerek sürecin gerekliliğini ifade etti.

KKM PROGRAMINDAKİ DURUM

Kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasından çıkış konusunda kararlı olduklarını ifade eden Bakan Şimşek, KKM’nin düşüş göstermeye devam ettiğini belirtti. Ağustos 2023’te 3,4 trilyon lira olan KKM’nin şu anda 1 trilyon liranın altına indiğini duyurdu. “Bu senenin ilk yarısında tüzel kişilere ilişkin bu programa son vereceğiz,” derken, “İstenirse bugün dahi adımlar atılabilir, ancak yumuşak geçişi tercih ediyoruz,” şeklindeki açıklamasıyla izlenecek yolu özetledi.

ABD İLE TİCARET İLİŞKİLERİ

Bakan Şimşek, Türkiye’nin ABD ile herhangi bir serbest ticaret anlaşması olmadığını belirtti. ABD’nin yeni yönetiminin bazı uygulamalarının belirsizlik yarattığını söyleyen Şimşek, Türkiye açısından doğrudan risklerin çok düşük olduğunu ifade etti. “Gümrük tarifelerinin artmasının dolaylı etkileri olabiliyor,” diyen Şimşek, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu vurguladı.

KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE PLANLARI

Kayıt dışılıkla mücadelede önemli hedefler belirleyen Bakan Şimşek, “2025’te kapısını çalmayacağımız hiçbir mükellef olmayacak,” sözüyle sürecin önemini ortaya koydu. Kayıt dışı mükelleflerin üzerine gideceklerini belirten Şimşek, “2024’te yaklaşık 2,2 milyon yoklama yaptık. 2025’te bu sayıyı artırmak istiyoruz,” dedi. Ayrıca, kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasıyla ilgili verileri paylaşan Bakan, kayıt dışılığı azaltmak amacıyla çalışmalara devam ettiklerini belirtti.