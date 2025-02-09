More
Gündem

Bakan Şimşek, Saldırıyı Kınadı ve Destek Verdi

bakan-simsek-saldiriyi-kinadi-ve-destek-verdi

SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şırnak Cizre’de vergi dairesi çalışanlarının görevlerini yerine getirirken bir saldırıya maruz kalmalarına dair sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Bakan Şimşek, “Saha denetimi sırasında personelimize yapılan saldırıyı büyük üzüntü ile öğrendim. Her türlü şiddete karşıyız. Vergide adaleti sağlamak için görev yapan çalışanlarımızın her zaman yanındayız” şeklinde ifade etti.

ŞİDDETİN KABUL EDİLEMEZLİĞİ

Bakan Şimşek, yaptığı paylaşımda şiddetin her türlüsüne karşı olduklarının altını çizerken, vergi adaletini sağlamak amacıyla çalışan personelin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Bu olay, kamu görevlilerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu göstermekte. Bakan, bu tür durumların önüne geçmek için gereken önlemlerin alınmasının önemini de belirtiyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Burak Özçivit’in Moskova Soğuğuna Karşı Tarzı

Burak Özçivit, Moskova'ya seyahat etti ve sosyal medyada ilginç tarzıyla fotoğraflar paylaştı. Eşinin de beğenisini kazandı.
Gündem

Tayfun Duygulu’dan Siber Saldırı Tepkisi

Ünlü sanatçı Tayfun Duygulu ve eşi Isabella, siber dolandırıcılardan saldırıya uğradı. Hesaplarının ele geçirilmesi için girişimlerde bulunulduğu bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.