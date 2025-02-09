Bakan Şimşek, Saldırıyı Kınadı ve Destek Verdi

SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şırnak Cizre’de vergi dairesi çalışanlarının görevlerini yerine getirirken bir saldırıya maruz kalmalarına dair sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Bakan Şimşek, “Saha denetimi sırasında personelimize yapılan saldırıyı büyük üzüntü ile öğrendim. Her türlü şiddete karşıyız. Vergide adaleti sağlamak için görev yapan çalışanlarımızın her zaman yanındayız” şeklinde ifade etti.

ŞİDDETİN KABUL EDİLEMEZLİĞİ

Bakan Şimşek, yaptığı paylaşımda şiddetin her türlüsüne karşı olduklarının altını çizerken, vergi adaletini sağlamak amacıyla çalışan personelin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Bu olay, kamu görevlilerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu göstermekte. Bakan, bu tür durumların önüne geçmek için gereken önlemlerin alınmasının önemini de belirtiyor.