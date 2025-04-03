Ekonomi

Bakan Şimşek’ten Piyasa Dalgalanması Yorumu

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ENFLASYON RAKAMLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ait enflasyon verilerini duyurdu. Bu veriye göre, enflasyon mart ayında aylık olarak yüzde 2,46 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 seviyesine geriledi.

BAKAN ŞİMŞEK’İN AÇIKLAMALARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayı enflasyon verileriyle ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. “Dalgalanmanın etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz” diyen Bakan Şimşek, yıllık enflasyonun son 10 aydır azaldığına vurgu yaptı. Ayrıca, piyasalarda yaşanan son dönem dalgalanmalarının enflasyona olan etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını beklediklerini belirtti. Bakan Şimşek, “Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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