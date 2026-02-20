Bakan Şimşek: Türkiye Ekonomisi Güçlü Direç Gösteriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonominin mevcut belirsizlikler ve yapısal sorunlara rağmen dirençli olduğunu açıkladı. Şimşek, “Geçen yıl yüzde 3,2 oranında büyüdü. Önemli belirsizliklerin yaşandığı bir dönem geçti. İçinde bulunduğumuz konjonktürü göz önünde bulundurursak bu büyüme makul bir seviyede. Risk iştahı büyümeye göre güçlü olmakta. Gelişen ülkeler, büyüme konusunda daha hızlı bir performans sergiliyor.” şeklinde konuştu. Bakan, NTV’de Ahmet Ergen’in sorularını yanıtladı.

ENERJİDE OLUMSUZLUKLAR ORTADAN KALKACAK

Şimşek, İran ile ilgili belirsizliklerin sona ermesiyle enerji fiyatlarının düşeceğini öngördü ve bu durumun Türkiye’ye dezenflasyon ve büyüme yönünden olumlu yansıyacağını ifade etti. Şimşek, Türkiye’nin Avrupa ile iç içe olduğunu belirterek, “Türkiye’ye olan ilgi büyük. Ocak ayında Londra, New York ve Hong Kong’a giderek 800’den fazla yatırımcı ile görüştüm. Daha önce de sık seyahatler gerçekleştirmiştim, fakat bu kadar yoğun ilgi görmemiştim.” dedi.

ÖNEMLİ RİSKLER YÖNETİLDİ

Bakan Şimşek, programın geleceği ve siyasi destek konusundaki spekülasyonların geçerliliğini kaybettiğini belirtti. Türkiye’nin önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Şimşek, “Deprem yaralarının sarılmasında ve dengesizliklerin yönetiminde ilk evre geride kaldı. Artık kaynaklarımızı daha etkin kullanmalıyız.” açıklamasında bulundu. Dış açık ve cari denge konularında iyileşme olduğunu bildirdi.

KKM’DEN BAŞARILI ÇIKIŞ YAPILDI

Şimşek, “KKM’den başarılı bir çıkış yaptık” diyerek, devletin yükümlülüklerini yerine getirmekte önemli aşamalar kaydettiğini aktardı. “Enflasyonu kontrol altında tutmak bizim için hayati öneme sahip. 2024’ün ikinci yarısından itibaren dezenflasyon süreci başlayacak.” diyen Şimşek, programın uygulanmaya devam edeceğini ve zaman gerektireceğini sözlerine ekledi.

DEZENFLASYONDA BOZULMA YOK

Dezenflasyon sürecine vurgu yapan Şimşek, enflasyonla mücadelenin önceliklerinden biri olduğunu belirterek, “Ocak ve Şubat’ta mevsimsel etkiler nedeniyle yüksek enflasyon rakamları görülebilir; ancak bu geçici bir durum.” ifadelerini kullandı. Geçmiş dönem ortalamalarının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında düşebileceğini ve bu süreçte etkili yağışların oluştuğunu belirtti.