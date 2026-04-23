Bakan Tekin Anıtkabir Özel Defteri’nde Duygu Dolu Mesajını Yazdı

bakan-tekin-anitkabir-ozel-defteri-nde-duygu-dolu-mesajini-yazdi

BÜROKRATLARDAN OLUŞAN HEYET ANITKABİR’DE

Bakan Tekin liderliğindeki bakanlık bürokratlarından oluşan bir heyet, Aslanlı Yol’u takip ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine yürüyüş yaptı. Tekin’in burada çelenk bırakmasının ardından öğretmenler ve öğrencilerle birlikte saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu.

ANITKABİRDEN MESAJ

Tekin, ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ne şu ifadeleri yazdı: “Aziz Atatürk, milletimizin iradesinden doğan yüce Meclisimizin açılışının 106. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda her şeyimiz olan evlatlarımızla huzurunuzdayız. Onlara armağan ettiğiniz bu bayram vesilesiyle, Nisan ayı boyunca ‘Maarifin Kalbinde Çocuk’ temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerle milli birlik ve beraberlik şuurunu pekiştirmeye gayret ettik.”

GELENEKSEL GÖREVLER

Tekin, sözlerine devam ederek, “Zamanın ruhunu kavrayan, köklerinden güç alırken ufkunu insanlığa açan, sorumluluk şuuru yüksek nesiller yetiştirmek başlıca görevimizdir. Türk vatanının ebedi varlığını yüceltmek için, düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştirme kararlılığımızı muhafaza ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, çocuklarımızın gözlerindeki ışığı geleceğin teminatı olarak kabul ediyoruz. Aziz hatıranız önünde, çocuklarımızı, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyacak bir idrak ve şefkatle yetiştirme irademizi kararlılıkla sürdüreceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

