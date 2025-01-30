Bakan Tekin’den Özel Okullara Fahiş Fiyat Uyarısı

ÖZEL OKULLARDA FAHİŞ FİYAT UYGULAMALARI TARTIŞILDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarda yüksek fiyatlar uygulayan, öğretmenlerine hak ettikleri özlük haklarını vermeyen ve velilerden kayıt dışı ücret talep eden kurumların sektörde ciddi sorunlar yarattığını vurguladı. Tekin, “Benim sizden isteğim şu; bu süreci birlikte yürütelim. Siz de kendi içinizde bu tür kötü örnekleri ya kendi içinizde çözün ya da bize ulaştırın, biz gerekeni yapalım. Birlikte çalışmak ancak bu şekilde mümkündür. Ben tekrar söyleyeyim. Siz yapmadığınız sürece bunu biz yapacağız. Bizim yaptığımız yaptırım gücümüzün içinde hem cezai müeyyideler var ekonomik anlamda hem kapatmaya kadar gider, çekinmeyiz” dedi.

ÖZEL OKULLARIN ÜCRETLERİNE YANILTICI ALGI

Türkiye Özel Okullar Derneği’nin 23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu, “Türkiye’de ve dünyada özel okullar” temasıyla Antalya’nın Serik ilçesinde başladı. 30 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen sempozyumda, özel okullara yönelik ücret eleştirilerinin tüm sektörü dikkate almadan genelleştirilmesinin hatalı olduğunu ifade eden Bakan Tekin, “Özel okullarla ilgili çok üst düzey hizmet sunan ve üst düzey ücret alan bazı okullar üzerinden bir eleştiri yürütülüyor. Sistemimizdeki verilere bakıyoruz. Türkiye’de 12 bin özel okul var. Ancak bu bahsedilen ücret skalasında yer alan, yüksek ücret talep eden okul sayısı sadece 22. Matematik biliyoruz, elimizde veriler var. 12 bin özel okul içindeki 22 okul üzerinden yapılan bu genellemeye karşı çıkmamız ve bu algıyı düzeltmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

DENETİM SÜREÇLERİ REHBERLİK TİPİ OLMALI

Özel okulda çalışan öğretmen maaşları konusunda Bakan Tekin, özel okul öğretmenlerinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları dikkatle izlediklerini belirtti. Tekin, “Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşülürken, özel okullarda çalışan öğretmenlerin maaşları konusunda kamuoyunda çok farklı bir algı oluşturuldu. Biz bu süreci yakından takip ediyoruz. Hepimiz, eğitimcilerin hak ettiği ücreti almasını istiyoruz ve bu konu bizim ortak meselemizdir” ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakan, özel okullarda yanlış uygulamalar yapan kurumların temizlenmesi gerektiğini belirtti.

FETÖ’NÜN ETKİSİNDEN KURTULMA

Bakan Tekin, özel öğretim kurumlarının 2002 yılından beri önemli bir büyüme gösterdiğini ve o dönemde FETÖ’nün sektörde büyük bir menfaati olduğunu vurguladı. Tekin, “2002 yılında Türkiye’de toplam 2 bin 395 özel okul vardı. Bugün 12 binin üzerinde özel okulumuz var. FETÖ, o dönemde sayı olarak az bile olsa sektöre yön veren bir yapıya sahipti. Özel okul sektörünü bu vesayetten kurtarmış olmamız bence en büyük kazanımlardan biridir” şeklinde konuştu.

BOŞ KONTENJANLAR KAMU İÇİN DEĞERLENDİRİLECEK

Ayrıca Bakan Tekin, özel okullardaki boş kontenjanların kamu tarafından değerlendirilmesi için bir model üzerinde çalışmalarının başladığını belirtti. İstanbul için de Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer birimlerin çalışma yürüttüğünü ifade etti. Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk, özel okul ücretlerine yönelik kamuoyunda oluşan algının haksız olduğunu ve destekten yoksun kalınarak eğitimin sürdürüldüğünü dile getirdi. Sempozyum, 450 özel okulun kurucusu, müdürü, öğretmeni, dernek başkanlarının katılımıyla toplamda yaklaşık 2 bin kişiyi bir araya getirdi.