Bakan Tekin Duyurdu: Ara Tatil Kararı Yıl Sonu Verilecek

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında eğitim gündemine dair çeşitli soruları yanıtlayarak dikkate değer değerlendirmelerde bulundu. Programda, okullarda sürdürülen Maarif’in Kalbinde Ramazan etkinliklerine ilişkin görüşlerini belirten Tekin, toplumun ortak değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. “Ara tatilin kalkacak mı?” sorusunu da yanıtlayan Bakan Tekin, milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği bu konuda açıklık getirdi.

ORTAK DEĞERLERİN AKTARILMASI

Millî Eğitim Bakanlığının temel görevlerinden birinin öğrencilere akademik bilginin yanı sıra toplumsal değerleri içselleştirmek olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, “Geleneklerimizin, kültürümüzün, dayanışma ruhumuzun gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor. Ülkemizin ortak değerleri var: Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, devlet geleneğimiz, dinî bayramlarımız… Bunların hepsi toplumumuzda millî birliğimiz ve beraberliğimizin tesisi içindir.” şeklinde ifade etti.

ELEŞTİRİLERE SERT CEVAP

Okullardaki Ramazan etkinliklerine yönelik eleştirilerin muhalefetin bir niyet okuyuculuğu olduğunu savunan Tekin, genelgede yapılması planlananların açıkça ifade edildiğini belirtti. “Muhalefeti önce okuma yazma öğrenmeye davet ediyorum. Sanırım cehalet bulaşıcı bir hastalık. Okumadan, anlamadan, niyet okuyuculuk yaparak eleştiri yapmayı siyaset zanneden bir kitle var.” diyen Tekin, eleştirilerin gerisinde bir anlayışın yattığını dile getirdi. Ayrıca, etkinliklerin gönüllülük esasına dayandığını ve anayasaya aykırı hiçbir ifadenin bulunmadığını belirterek, “Okullarımızda Noel ağaçları süslenirken bu kişilerin sesinin çıkmasını beklerdim.” dedi.

SINAV SİSTEMİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Sınav sistemine yönelik yapılan dezenformasyon iddialarını yanıtlarken Tekin, velilerin ve öğrencilerin rahat olmasını istedi. Cumhurbaşkanı’nın talimatları doğrultusunda, öğrencilerin okul dışındaki ilave kaynaklara ihtiyaç duymadan eğitimlerini tamamlama amacında olduklarını kaydeden Tekin, “Sınavla ilgili hiçbir değişiklik gündemimizde yok.” diyerek net bir duruş sergiledi. Öğrencilerin ihtiyaç duydukları dersler için ücretsiz destekleme ve yetiştirme kursları sunulacağını hatırlattı.

ARA TATİL KONUSU

Ara tatillerin durumu hakkında da bilgi veren Bakan Tekin, her dönem anket çalışmaları yürütüldüğünü belirtti. “Mesela 2027 yılında Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve ara tatil hepsi bahar yarıyılının içinde olacak. Bütün bu parametreleri beraber değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullanan Tekin, bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar verileceğini açıkladı.

EĞİTİM MODELİ İLE YENİLENME

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin müfredatta köklü değişikliklere yol açtığını ve titizlikle takip edildiğini belirten Tekin, bu modelin uluslararası alanda da takdir topladığını sözlerine ekledi.

ARA TATİL VE RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Bakanlığın planlamasına göre, ikinci ara tatilin 16 Mart’ta başlayıp 20 Mart’ta sona ereceği açıklandı. Bu dönemde Ramazan Bayramı da tatil takviminde yer alıyor. Bayram arefesi 19 Mart’ta, bayram tatili ise 22 Mart’ta sona erecek.

RESMİ TATİLLER VE DERS TAMAMLAMA TARİHLERİ

İkinci dönemdeki diğer resmi tatiller de netleşti. Buna göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çarşamba, 1 Mayıs İşçi Bayramı cuma, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise salı gününe denk geliyor. Eğitim yılı sona yaklaşırken, Kurban Bayramı tatili 26 Mayıs salı günü arefe ile başlayacak ve 30 Mayıs cumartesi günü sona erecek. Okullardaki derslerin, 26 Haziran’da tamamlanması planlanıyor.