Bakan Tunç: Çocuklar İçin Yeni Düzenleme Gerekiyor

OLAYIN GELİŞİMİ

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşanan trajik olayda Hakan Çakır (22), annesi ve kız kardeşinin yolunu kesen kişiler tarafından hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cinaye ile ilgili olarak 4 kişinin tutuklandığını duyurdu. Bakan Tunç, “Çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplumumuzun huzurunu korumak amacıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunumuzda ve bazı kanunlarda yeni düzenleme ihtiyacı doğmuştur” ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİLER VE SORUŞTURMA

Tunç, yaptığı açıklamada, “Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelen ve Hakan Çakır adlı genç kardeşimizin hayatını kaybetmesine yol açan elim olay, hepimizi derinden üzmüştür. Olayın ardından yakalanan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında ‘kasten öldürme’ suçundan başlatılan soruşturma çok yönlü olarak yürütülmekte olup, 4 şüpheli Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır” dedi. Hayatını kaybeden Hakan Çakır’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dileğinde bulundu.

ÇOCUK SUÇA SÜRÜKLENMESİNE KARŞI TEDBİRLER

Şiddetin her türlüsünün kabul edilemez olduğunu belirten Bakan Tunç, 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olaylarının üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu vurguladı. Bu bağlamda Türk Ceza Kanunu ve diğer bazı kanunlarda yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Bakan Tunç, 15-18 yaş grubu çocuklar için ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi, çocuklara veya bakıma muhtaç bireylere yönelik kötü muamelelerin cezalarının artırılması, aile yükümlülüklerinin ihlaline dair yaptırımların güçlendirilmesi ve sosyal inceleme raporlarının zorunlu hale getirilmesi gibi kapsamlı düzenlemelerin gündemde olduğunu söyledi.

GELECEK ADIMLAR

Bakan Tunç, çocuk hükümlülerin cezalarının çocuk kapalı cezaevlerinde infaz edilmesi, çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkin uygulanması için kurumlar arası koordinasyonun artırılması, kamu görevlilerine yaptırımlar öngörülmesi ve tedbir kararlarına aykırı hareket eden sorumlular hakkında etkin yaptırımlar uygulanması gibi önlemlerin alınacağını belirtti.

Amacın, çocuğun üstün yararını gözetmek ve toplumun güvenliğini sağlamak olduğunu ifade eden Bakan Tunç, çocukları suça sürüklenmekten korumak ve mağduriyetlerin önüne geçmek için gereken adımları kararlılıkla atacaklarını söyledi. Taslak çalışmalarının, yasama yılının başlamasıyla birlikte milletvekillerinin değerlendirmesine sunulacağı belirtildi.