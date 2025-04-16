Bakan Tunç-DEM Görüşmesi Ertelendi

GÖRÜŞME ERTELEME NEDENİ

DEM Parti İmralı heyeti, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından heyetin, Cuma günü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile buluşması planlanmıştı. Ancak bu toplantının ertelendiği bildirildi.

SAĞLIK SORUNU ERTELEMENİN NEDENİ

Erteleme kararının, İmralı heyetinde yer alan Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği bir kalp rahatsızlığı sonrasında alındığı öğrenildi. Gerçekleştirilecek olan bu görüşmede, yeni süreç doğrultusunda atılabilecek hukuki adımların ele alınması bekleniyordu.