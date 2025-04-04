Bakan Tunç, Mahir Polat’ın Sağlık Durumunu Açıkladı. “Sağlık Durumu Dikkatle Takip Edilmektedir.” Tedavi Süreci Uzmanlarca Yürütülüyor. Adli Tıp Kurumu’na Sevk Kararlaştırıldı. Tüm Hizmetler Yasal Güvence Altında

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ’TAN MAHİR POLAT AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Tunç, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumuyla ilgili spekülatif bazı paylaşımlar ve iddialar gündeme getiriliyor” dedi.

MAHİR POLAT’IN SAĞLIK DURUMU VE TEDAVİ SÜRECİ

Bakan Tunç açıklamasında, “29 Mart 2025 tarihinde sağlık şikayetleri üzerine önce kurum polikliniğinde ilk müdahalesi yapılan ve ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekimlerce gerekli tüm tetkik ve tedavileri eksiksiz şekilde gerçekleştirilen tutuklu Mahir Polat’ın sağlık durumu hekimler tarafından dikkatle takip ediliyor” ifadelerini kullandı.

CEZAEVİNDEKİ SAĞLIK HİZMETLERİ VE SON GELİŞMELER

Açıklamada, “Bu süreçte, hekimlerin uygun bulması üzerine hastaneden taburcu edilen tutuklunun Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sağlık kontrolleri ve ilaçla tedavisi devam ediyor. Adı geçen tutuklu, bugün itibariyle sağlık durumunun tespiti açısından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki hastaneye sevk edildi, burada yapılan tetkiklerin ardından alınan Sağlık Kurulu Kararı gereğince Adli Tıp Kurumu’na sevki kararlaştırıldı” bilgisi paylaşıldı.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE YASAL GÜVENCE

Bakan Tunç, “Tüm bu süreçlerde tutuklunun bütün kontrolleri, tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getiriliyor. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmıyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Önemle belirtmek gerekir ki; Ceza infaz kurumlarında bulunan bütün tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimi yasal güvenceler çerçevesinde titizlikle sağlanıyor. Bu konuda herhangi bir ihmal veya gecikme söz konusu değil.”