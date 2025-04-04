Bakan Tunç, Mahir Polat’ın Sağlık Durumunu Açıkladı. “Sağlık Durumu Dikkatle Takip Edilmektedir.” Tüm Tetkikler Eksiksiz Yapıldı

İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI MAHİR POLAT’IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumuyla ilgili spekülatif bazı paylaşımlar ve iddialar gündeme getiriliyor” dedi.

SAĞLIK KONTROLLERİ VE TEDAVİ SÜRECİ

Tunç, 29 Mart 2025’te sağlık şikayetleri nedeniyle önce kurum polikliniğinde ilk müdahalenin yapıldığını, ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekimlerce gerekli tetkik ve tedavilerin uygulandığını belirtti. Mahir Polat’ın sağlık durumunun hekimler tarafından yakından takip edildiğini vurguladı.

CEZA İNFAZ KURUMUNDA DEVAM EDEN TEDAVİ

Hastaneden taburcu edildikten sonra Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ilaç tedavisinin ve düzenli kontrollerin sürdüğünü ifade eden Tunç, bugün itibarıyla Polat’ın sağlık durumunun değerlendirilmesi için Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Yapılan tetkikler sonrasında Adli Tıp Kurumu’na sevk kararı alındığını bildirdi.

SAĞLIK HİZMETLERİNİN YASAL GÜVENCESİ

Tunç, “Tüm bu süreçlerde tutuklunun bütün kontrolleri, tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getiriliyor. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmıyor” dedi. Ayrıca, ceza infaz kurumlarındaki tüm tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişiminin yasal güvencelerle sağlandığını, bu konuda herhangi bir ihmal veya gecikme olmadığını vurguladı.