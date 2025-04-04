Bakan Tunç, Mahir Polat’ın Sağlık Durumunu Açıkladı. “Sağlık Durumu Dikkatle Takip Edilmektedir.” Tüm Tetkikler Eksiksiz Yapıldı. Adli Tıp Kurumu’na Sevk Kararlaştırıldı. Yasal Güvenceler Titizlikle Sağlanmaktadır

İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI MAHİR POLAT’IN SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumuyla ilgili spekülatif bazı paylaşımlar ve iddialar gündeme getiriliyor” dedi.

SAĞLIK KONTROLLERİ VE TEDAVİ SÜRECİ

Bakan Tunç açıklamasında, “29 Mart 2025 tarihinde sağlık şikâyetleri üzerine önce kurum polikliniğinde ilk müdahalesi yapılan ve ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekimlerce gerekli tüm tetkik ve tedavileri eksiksiz şekilde gerçekleştirilen tutuklu Mahir Polat’ın sağlık durumu hekimler tarafından dikkatle takip ediliyor” ifadelerini kullandı.

HASTANEDEN TABURCU SONRASI SÜREÇ

Tunç, “Bu süreçte, hekimlerin uygun bulması üzerine hastaneden taburcu edilen tutuklunun Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sağlık kontrolleri ve ilaçla tedavisi devam ediyor. Adı geçen tutuklu, bugün itibariyle sağlık durumunun tespiti açısından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki hastaneye sevk edildi, burada yapılan tetkiklerin ardından alınan Sağlık Kurulu Kararı gereğince Adli Tıp Kurumu’na sevki kararlaştırıldı” dedi.

TEDAVİ SÜRECİNDE EKSİKSİZ UYGULAMA

“Tüm bu süreçlerde tutuklunun bütün kontrolleri, tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getiriliyor. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmıyor” diyen Tunç, “Önemle belirtmek gerekir ki; Ceza infaz kurumlarında bulunan bütün tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimi yasal güvenceler çerçevesinde titizlikle sağlanıyor. Bu konuda herhangi bir ihmal veya gecikme söz konusu değil” şeklinde konuştu.