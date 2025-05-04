Bakan Tunç’tan Açıklama: Eski Mevzuata Göre Tahliye

ADALET BAKANI TUNÇ’TAN AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından yargı süreci hakkında bilgi verdi. Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİNİN GEÇMİŞ CEZALARI

Bakan Tunç, söz konusu şahsın geçmişte iki çocuğunu kasten öldürme ve ayrıca iki çocuğunu da kasten yaralama suçlarından yargılandığını belirtip, “İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce iki kez müebbet hapis ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığı anlaşılmıştır” dedi.

ŞARTLI TAHLİYE HAKKI

Tunç, “Suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümleri çerçevesinde, ilgili şahıs ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra, 2020 yılında şartlı tahliye edilmiştir” diyerek, sürecin ardından konuya dikkat çekti.

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ

Bakan, “2005 yılında AK Parti iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu tamamen değiştirilmiş; hem suçlara öngörülen cezalar artırılmış, hem de infaz süreleri uzatılmıştır” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Ancak saldırgan, bu değişikliklerden önce suç işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edilmiştir” şeklinde belirtti.

KAMUOYUNDA YANLIŞ ANLAŞILMALAR

Tunç, bugün yürürlükteki mevzuat gereğince, eğer aynı suçu işlemiş olsaydı, “birden fazla ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezası alması durumunda Ceza İnfaz Kanunu 107/3-a maddesi gereğince en az 36 yıl yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalacağı açıktır” dedi. Son olarak, kamuoyunda “müebbet aldı, serbest bırakıldı” gibi değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çekerek, “Hukuki ve infaz sürecine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.