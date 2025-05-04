Bakan Tunç’tan Açıklama: Eski Mevzuata Göre Tahliye

AÇIKLAMA YAPILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel’e yönelik saldırı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu ile ilgili yargı sürecine dair açıklamalar yaptı. Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Söz konusu şahsın, 2004 yılında iki çocuğunu kasten öldürme ve iki çocuğunu da kasten yaralama suçlarından İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce iki kez müebbet hapis ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığı anlaşılmıştır.” ifadesini kullandı.

ŞARTLI TAHLİYE HAKKINDA BİLGİ

Tunç, Selçuk Tengioğlu’na dair dikkat çeken bir detayı da paylaştı: “Suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümleri çerçevesinde, ilgili şahıs ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra, 2020 yılında şartlı tahliye edilmiştir.”

MEVZUATTAN KAYNAKLI FARKLILIK

Bakan Tunç, Türkiye’de 2005 yılındaki reformlarla birlikte ceza yasalarının değiştiğine dikkat çekerek, “2005 yılında AK Parti iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu tamamen değiştirilmiş; hem suçlara öngörülen cezalar artırılmış, hem de infaz süreleri uzatılmıştır. Ancak saldırgan, bu değişikliklerden önce suç işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edilmiştir.” dedi. Tunç, mevcut mevzuatla aynı suçu işlemiş olsaydı, Ceza İnfaz Kanunu 107/3-a maddesi gereğince en az 36 yıl yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalacağını ifade etti.

MESAJININ ÖNEMİ

Son olarak Bakan Tunç, “Dolayısıyla, kamuoyunda bazı çevrelerce oluşturulmak istenen “müebbet aldı, serbest bırakıldı” yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta; hukuki ve infaz sürecine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır.” şeklinde açıklamada bulundu.