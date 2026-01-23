Bakan Tunç’tan Kahramanmaraş’taki Hemşire Şiddeti Açıklaması

Türkiye’nin gündemini sarsan olay Kahramanmaraş’ta meydana geldi. 5 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya gelen Deniz Esin’in, 5 günlükken hemşire Hazel Dırık B. tarafından şiddete maruz kaldığı tespit edildi. Hastane yönetimi, Deniz Esin’i özel bir hastaneye sevk ederken, Sema ve Abdullah Bozoklar çiftine de, kızlarına hemşire tarafından uygulanan şiddet konusunda bilgi verilmedi. Özel hastanede tedavisi tamamlanan Deniz Esin’in anne ve babasına, kızlarının hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi hastası olduğu bildirildi. Bebeğin yaşadığı şiddetin engelli kalmasına neden olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yalnızca bireysel bir suç değil, insanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlal” dedi. Hemşirenin yargılanmasının sürdüğünü belirten Tunç, “Kahramanmaraş’ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde, savunmasız bir bebeğe yönelik hemşire tarafından uygulanan şiddet görüntüleri vicdanları yaralamıştır. Yaşamı korumakla yükümlü bir kişinin en korunmasız bir cana zarar vermesi yalnızca bireysel bir suç değildir. İnsanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlaldir” ifadelerini kullandı. Hemşirenin, Deniz Esin’i yaraladığı iddiasıyla Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam ettiği de aktarıldı. Tunç, “Hepimizi derinden üzen ve asla kabul edilemeyecek bu şiddet olayıyla ilgili adalet hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir” şeklinde konuştu.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yargılama süreci devam ederken, Hazel Dırık B.’nin Deniz Esin Bozoklar’a uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görselleri gün yüzüne çıktı. Dava dosyasına eklenen görüntülerde, Hazel Dırık B.’nin kan alma işleminin 14 dakika sürdüğü izleniyor. Bebeği kuvözden sedyeye yatıran hemşirenin, kan almak istediğinde Deniz Esin’in başına vurduğu, ardından bacağını sıkarak kendine doğru çektiği görülüyor ve bu esnada bebeğin hareketleri birden duruyor. Daha sonra hareket etmeye başlayan bebeğin sol bacağında hareket kaybı olduğu dikkat çekiyor. Ayrıca görüntülerde; hemşirenin, durumu fark edip bebeğin bacağını kontrol etme çabası da yer alıyor.