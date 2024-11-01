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Bakan Tunç’tan Özgür Özel’e Şiddetli Tepki

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BAĞIMSIZ HUKUK DEVLETİ VURGUSU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada hakimlerin görevlerinde bağımsız olduklarını hatırlatıyor. Tunç, “Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir.” sözleriyle durumu net bir şekilde ifade ediyor. Adalet Bakanı, Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülen adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilmesini ve tehdit edilmesini kesin bir dille eleştiriyor.

YARGIYA MÜDAHALE KABUL EDİLEMEZ

Bakan Tunç şunları kaydediyor: “Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir. Anayasamızın 138. maddesine göre; Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez.” Tunç, başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma boyunca savcı, hâkim ve mahkemelerin etki altına alınmaya çalışılmasının “Hukuk Devleti ile bağdaşmadığını” belirtiyor. “Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar Hukuk Devletinde asla korunamaz.”

ÖZGÜR ÖZEL’İN DEĞERLENDİRMESİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. Özel, “Akın Gürlek vicdanı olmayan, aklı olmayan, hastane hastane sürünen mahkumları bile cezaya boğan ama Akın Gürlek, adliye adliye adalet katledilsin diye gezdirilen bir cellattır.” şeklinde konuştu.

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