Bakan Tunç’tan Saldırgan Açıklaması: Eski Mevzuata Göre Tahliye Edildi

ADLİ SÜREÇ HAKKINDA AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yargı sürecine dair bilgiler verdi. Bakan Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatıldığını ve saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

GEÇMİŞ SUÇLAR VE CEZA DURUMU

Bakan Tunç, saldırganın geçmişine de ışık tuttu. “Söz konusu şahsın, 2004 yılında iki çocuğunu kasten öldürme ve iki çocuğunu da kasten yaralama suçlarından İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce iki kez müebbet hapis ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığı anlaşılmıştır” açıklamasında bulundu.

ŞARTLI TAHLİYE VE MEVZUAT DEĞİŞİMİ

Tunç, bu kişinin suçun işlendiği tarihte yürürlükteki 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümleri çerçevesinde, ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra 2020 yılında şartlı tahliye edildiğini belirtti. 2005 yılında yapılan köklü reformlar sonucu Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu’nun tamamen değiştiğini, suçlara öngörülen cezaların artırıldığını ve infaz sürelerinin uzatıldığını açıkladı. Ancak, saldırganın eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edildiği ifade edildi.

KAMUOYU DEĞERLENDİRMELERİNE ELEŞTİRİ

Bakan Tunç, kamuoyunda bazı çevrelerce dile getirilen “müebbet aldı, serbest bırakıldı” yorumlarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. “Bu değerlendirmeler hukuki ve infaz sürecine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır” diyerek, yanlış anlaşılmalara karşı dikkat çekti.