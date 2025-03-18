Bakan Tunç: Yeni Anayasa ve Yargı Reformu

İFTAR PROGRAMINDA BİR ARAYA GELİNDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Dikmen Hakimevi’nde basın mensuplarıyla bir araya geldiği iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu vurgulayan Tunç, Türkiye’nin 40 yıldır devam eden terör sorununda kritik bir dönüm noktasına gelindiğini ifade etti. Bakan, İmralı ve DEM heyetinin görüşmeleri sonrası ortaya çıkan çağrının, terör örgütünün feshi ve silahların bırakılması yönünde olduğunu aktardı.

TERÖRÜN SON BULMASI İÇİN ÇALIŞILIYOR

Tunç, konuşmasında “40 yıldan beri ülkemizin önünde engel olan, ayak bağı olan terör belasından kurtulma eşiğindeyiz, inşallah başarıya ulaşırız.” dedi. İmralı ve DEM heyetinin görüşmelerinden sonra doğan çağrının, terör örgütünün feshine ve silahların bırakılmasına yönelik olduğunu belirten Bakan, etnik kökeni ne olursa olsun herkesin kardeşçe yaşayacağı bir Türkiye inşa edeceklerini söyledi. Ayrıca Van’da yaptığı ziyaretlerde halkın bu sürece duyduğu heyecanın farkında olduğunu da ekledi.

YARGI REFORMU VE ANAYASA YENİLİĞİ

Adaletin toplumsal barışın temeli olduğunu dile getiren Tunç, son 23 yılda Türkiye’nin hukuk devleti olma yolunda kaydettiği önemli adımlara vurgu yaptı. “Anayasa değişiklikleri, devlet güvenlik mahkemelerinin ve askeri yargının kaldırılması, HSK ve Anayasa Mahkemesi’nin yapısının demokratikleşmesi gibi reformlar gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı. Bakan, önümüzdeki dönemde ceza ve hukuk yargılamalarını hızlandıracak iki yargı paketinin Meclis’e sunulacağını, yaz dönemi öncesinde yasalaşmasının hedeflendiğini belirtti. Ayrıca, “Baştan sona sivillerin yazdığı bir anayasa ile Türkiye Yüzyılı’na başlamalıyız.” diyerek yeni anayasa çalışmalarına dikkat çekti.

GAZETECİ TUTUKLULUĞU YOK

Basın özgürlüğü konusuna da el atan Tunç, “Türkiye’de herhangi bir gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklanan gazeteci yoktur.” dedi. Gazetecilik mesleğiyle ilişkili olan kişilerin başka suçlardan soruşturulabileceğini belirten Bakan, “Ancak basın özgürlüğü endekslerinde Türkiye’yi İsrail’in gerisinde göstermek insafsızlıktır. İsrail bir yılda 200’den fazla gazeteciyi katletti.” şeklinde konuştu. Dezenformasyonla mücadelenin basın özgürlüğünü korumak açısından önemli olduğunun altını çizen Bakan, sosyal medyanın da düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

HERKESİN SORUMLULUK ÜSTLENMESİ GEREKİYOR

Tunç, terörsüz bir Türkiye için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. “Geçtiğimiz gün Van’daydım, insanlar büyük bir heyecan içinde. İnşallah bu heyecan yarım kalmaz, terör örgütü kendini fesheder, silahlar bırakılır.” diyerek sözlerini sonlandırdı. Ayrıca Bakan, yargının güvenilirliğini artırmayı ve demokratik bir anayasa ile Türkiye’yi geleceğe taşımayı hedeflediklerini yineledi.