Bakan Uraloğlu, Libya Uçağı Sabotaj İddalarını Reddetti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşüşü ile ilgili olarak ortaya atılan İsrail sabotajı iddialarını yalanladı.

İSRAİL JETİ İDDİALARI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Libya uçağının bulunduğu apronda, şüpheli bir İsrail jetinin 1 saat 41 dakika boyunca beklediğini ve bu jetin kalkışının ardından Libya jetinin havalandıktan 15 dakika sonra düştüğünü sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.

Bakan Uraloğlu, konuyla ilgili olarak, “Genel anlamda baktığımızda bir sabotajı biz görmüyoruz. Böyle bir şey yok. Böyle bir tespitimiz yok. Ama nihai bilgilendirme, nihai karar başsavcılığımızın ve bizim kaza kırım ekiplerimizin raporu sonucunda mahkemenin veya savcılığın süreciyle beraber sonuçlanacak veya devam etmiş olacak” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

ŞÜPHELENECEĞİMİZ BİR BELGE YOK

Uraloğlu, havalimanlarının 7/24 takip edildiğini belirterek, “Libya uçağına kendi personeli, mürettebatı ve yer hizmeti verenin dışında herhangi bir temasın olmadığını net olarak söyleyebilirim. İddia edilen uçakla normal havacılık prosedürlerine göre olması gerektiği kadar mesafe de var. Bu anlamda şu ana kadar ortaya koyduğu herhangi bir belge, gerçekten şüpheleneceğimiz bir belge yok. Ama ben çok net bir şekilde söylüyorum. Bize de iletebilir. Kamuoyuyla da paylaşabilir. Gözümüzden kaçan bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Varsa da biz gereğini yaparız ama lütfen kamuoyunu böyle spekülatif iddialarla yormayalım, kafa bulandırmayalım. Biz bu olayın üzerindeyiz. Üzerinde olmaya da devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

KAZANIN DETAYLARI

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki dört kişi ile üç mürettebatı taşıyan özel jet, 23 Aralık 2025’te Ankara’nın Haymana ilçesi yakınlarında düşmüştü. Bu kaza sonucunda Al Haddad, beraberindeki askeri heyet ve mürettebat hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin başlattığı soruşturmada bir cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde dört cumhuriyet savcısı görevlendirmiştir.