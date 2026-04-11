Trabzonspor Paul Onuachu Sakatlığı İle Sarsıldı

Trabzonspor, şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ederken Paul Onuachu’dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Bordo-mavili ekipte, yıldız golcünün antrenmandaki sorunu moralleri olumsuz etkiledi.
ALANYASPOR MAÇI KADROSUNDAN ÇIKARILDI
Trabzonspor, Paul Onuachu’nun yaşadığı sakatlık nedeniyle Corendon Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun antrenman sırasında rahatsızlık hissettiği belirtildi.
KAS YARALANMASI ŞÜPHESİ
Açıklamada, “Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden oyuncumuz Paul Onuachu’nun yapılan ilk değerlendirmesi sonucunda kas yaralanması düşünülerek Corendon Alanyaspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” ifadeleri yer aldı.
TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI
Yıldız oyuncunun sağlık durumunun yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanması bekleniyor. Tedavi sürecinin kulüp sağlık ekibi tarafından başlandığı ifade edildi.