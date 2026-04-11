Kocaelispor’dan Galatasaray’a Karşı Sert Tepki

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor, 12 Nisan Pazar günü Rams Park’ta bir araya gelecek.

GALATASARAY’A CEVAP VERİLDİ

Kocaelispor yönetimi, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve yetkililerin “Kocaeli’de yapılanları unutmadık, biz de karşılığını vereceğiz” şeklindeki açıklamalarına yanıt içeren bir bildiride bulundu.

KÜÇÜMSENEREK BÜYÜME OLMAZ

Kocaelispor, resmi sosyal medya üzerinden şu ifadeleri paylaştı: “Şunu açık ve net ifade ediyoruz: Bir kulübü küçümseyerek büyüyemezsiniz. Bir camiayı hedef alarak güç gösterisi yapamazsınız. Bir şehrin onuruna dokunarak adalet ve fair-play ikliminde var olamazsınız. Kocaelispor; kimseden korkmaz, kimseden çekinmez, hiçbir kişi, kurum ya da algı operasyonu karşısında boyun eğmez. Hiç kimse; tribünlerde Kocaelispor sevgisini taşıyan insanlarımızı baskı, algı, söz ya da psikolojik oyunlarla sindirebileceğini düşünmemelidir. Korkunun olduğu yerde algı olur; inancın olduğu yerde Kocaelispor olur.”

ARMAYI SUSTURMAK MÜMKÜN DEĞİL

“Tribünde Hodri Meydan, sahada Kocaelispor varsa; hiçbir baskı bu armayı susturamaz. Özellikle bilinmelidir ki; bu hafta sonu Galatasaray deplasmanında oynanacak mücadelede, yönetimimiz; takımımızın en büyük gücü olan Hodri Meydan ile birlikte tribündeki yerini alacaktır. Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve milyonlarca Kocaelispor taraftarı; tek yürek halinde sahaya çıkacak, son düdüğe kadar, son nefesimize kadar, Kocaelispor’un ruhu, onuru ve karakteriyle mücadele edecektir. Ve inanıyoruz ki; alın teriyle, hakkıyla mücadele eden kazanacak ve biz puanlarımızı alarak şehrimize döneceğiz.”