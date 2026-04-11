Sergen Yalçın Maç Sonrası Taraftara Destek Çağrısı Yaptı

Beşiktaş, Süper Lig’in 29’uncu hafta mücadelesinde kendi sahasında Antalyaspor’u 4-2’lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlı takım puanını 55’e çıkarırken, Antalyaspor 28 puanda kaldı.

KAZANMAK İYİ OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonrasında yaptığı açıklamalarda önemli noktaları vurguladı. Yalçın, “Güzel bir maç oldu. Antalyaspor da iyi mücadele etti. Değişik oyuncularla oynadık. Bazı oyuncularımıza az süre verdik. Oynayan oyuncular da iyi mücadele etti. Maçta uzun dönemde kontrol bizdeydi. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanmak iyi oldu” şeklinde konuştu.

KUPA HEDEFİMİZ VAR

Kupa hedeflerinin devam ettiğini belirten Yalçın, “Hedefe oynar bir pozisyonda değiliz. Kendi pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Kupa hedefimiz var. Sezon sonuna kadar oynadığımız maçları kazanmaya çalışacağız. Yaşadığımız sıkıntılar bu pozisyonda kalmamıza neden oldu. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz. Serkan çalışıyor. Nasıl bir kadro kurabiliriz, onun çalışmalarını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

TARAFTAR SABIRLI OLMALI

Sergen Yalçın, taraftara da seslenerek, “Taraftarın ilgisi olması güzel. Bundan hep mutluluk duyuyoruz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz ama biraz sabırlı olmaları gerekiyor. Bayağıdır gelen sonuçlar güvensizlik yaratıyor. Bunu biliyoruz. Ciddi bir yapılanma dönemindeyiz” dedi.

ÇOK ÇALIŞIYORUZ

Başarılı çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Yalçın, “Devre arası takımı güçlendirdik. Çalışıyoruz taraftarın mutlu olması için. Çok çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene taraftarımız hedefe oynayan ve onları mutlu edecek takım görecek diye ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

MORALE İHTİYACIMIZ VARDI

Basın toplantısında maçın değerlendirmesini yapan Yalçın, oyuncularını tebrik ederek, “Kazanmak tabii ki güzel. Morale ihtiyacımız vardı. Çocuklar iyi mücadele ettiler. Oyunun tamamında kontrol bizdeydi diyebiliriz. Gollerin haricinde baya pozisyonumuz vardı. 4-5 bölgede farklı oyuncularla oynadık. İyi bir akşam olduğunu düşünüyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum” dedi.

YAVAŞ YAVAŞ ÖNÜMÜZDEKİ SEZONUN PLANLARINI YAPMAMIZ GEREKİYOR

Gelecek sezon için planlama yapmaları gerektiğini vurgulayan Yalçın, “Emirhan ve Bilal yeni döndüler. Bilal yeni antrenmanlara başladı. Bilal’in randımanlı olması 1-2 haftayı bulur. Oyuncuları hangi bölgede ihtiyacımız varsa orada oynatıyoruz. Lig uzun bir maraton. 2-3 bölgede oynayabilen oyuncunun olması avantaj. Fırsat bulduğumuz zaman elimizdeki bütün oyunculara süre veriyoruz” ifadelerini kullandı.

JOTA BİZDE KİRALIK

Jota Silva’nın durumu hakkında bilgilendirme yapan Yalçın, “Jota bizde kiralık. Bizim oyuncumuz değil. Kiralık olan başka oyuncular da var. Oyuncularla ilgili sezon sonunda bazı kararlar vermemiz gerekiyor. Kullanarak son durumlarını görmek istiyoruz. Oyunda kaldığı süredeki performansı bence iyiydi” açıklamasında bulundu.

ÖNÜMÜZDEKİ SENE DAHA FARKLI YERDE OLACAĞIZ

Gelecek sezon hedefleri doğrultusunda daha iyi bir konumda olacaklarını belirten Yalçın, “Beşiktaş kurtarıcı olarak gelinebilecek bir kulüp değil. Burası büyük bir camia. Sezon başında göreve başlamak çok daha mantıklı. Kadro kurulumunu, kampını siz yapıyorsunuz. Teknik direktör olarak sezon başlamadan gelmek çok daha doğru” sözlerini sarf etti.

LUCESCU BENİM HAYATIMDA ÇOK ÖNEMLİ YERİ OLAN BİRİSİ

Son olarak, vefat eden Mircea Lucescu hakkında konuşan Yalçın, “Lucescu benim hayatımda çok önemli yeri olan birisi. 2002’de Galatasaray’da şampiyon olduk, 2003’te birlikte Beşiktaş’a gelip şampiyon olduk. Hocalığının yanı sıra çok iyi bir insandı. Bizim diyalogumuz harikaydı. Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.